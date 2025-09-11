Incautadas casi 8.000 prendas falsificadas en varios comercios en Alcúdia

La Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil han decomisado casi 8.000 productos falsificados en varios comercios de la localidad. En el operativo, llevado a cabo el pasado martes por la tarde, participaron 22 agentes de ambos cuerpos y tres peritos especializados.

Según ha informado hoy la Policía Local, durante la operación se levantaron 82 actas por diferentes infracciones administrativas y se elaboraron siete atestados por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

Un agente examina prendas en un comercio. / POLICÍA LOCAL D'ALCÚDIA

Entre el material incautado hay principalmente camisetas de equipos de fútbol y bolsos. "Con estas intervenciones se pretende proteger a los consumidores y defender los derechos de las marcas legítimas, garantizando un comercio más seguro y justo para todos", ha señalado la Policía Local en sus redes sociales.