Dos heridos al chocar un camión y un todoterreno en Santanyí

Dos hombres de 45 y 65 años han resultado heridos esta tarde al chocar un camión y un todoterreno en Santanyí, según han informado fuentes de los servicios de emergencias. Las víctimas, una de las cuales ha tenido que ser rescatada por los bomberos, han sido trasladadas a Son Espases y a una clínica de Palma. La Guardia Civil investiga las causas del accidente.

El siniestro se ha producido poco después de las tres menos cuarto de la tarde en el kilómetro 46 de la carretera MA-19, han explicado el 061 y los Bombers de Mallorca. Al lugar han acudido varias ambulancias, cuyos efectivos han asistido al conductor del todoterreno, un hombre de unos 65 años que presentaba diversos traumatismos y al chófer del camión, de 45 años y que estaba atrapado en el habitáculo.