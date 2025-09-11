Gran simulacro de accidente aéreo en la base de Son Bonet

Numerosos efectivos de emergencias han llevado a cabo esta mañana un gran simulacro en el aeródromo de Son Bonet, basado en una supuesta colisión de un helicóptero y una avioneta con múltiples víctimas. En el ejercicio, que busca mejorar la capacidad de reacción ante un siniestro de grandes proporciones, participan dotaciones de los Bombers de Palma y Mallorca, ambulancias y personal de la Dirección General de Emergencias.

La hipótesis de trabajo sería una colisión entre una avioneta y un helicóptero en la base aérea de Son Bonet. En una de las aeronaves viajarían tres personas y en la otra cuatro. Todos habrían resultado heridos de gravedad y necesitarían ayuda inmediata.

Tras recibir los avisos en el 112, sobre las diez de esta mañana, se han movilizado de inmediato varias dotaciones de los Bombers de Palma y de Mallorca, que se encargarían de rescatar a las víctimas atrapadas para que fueran atendidas por el personal de varias ambulancias. Todo el operativo ha sido dirigido por técnicos de la Dirección General de Emergencias. En el operativo paprticipan también psicólogos de Emergencias, que se encargarían de atender a las familias de las víctimas.

Vehículos de los Bombers, durante el operativo. / DM

Esta clase de ejercicios, que se llevan a cabo de forma periódica, buscan mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los distintos cuerpos de emergencia en caso de un siniestro real de grandes proporciones.