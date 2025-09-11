Exculpan a una mujer denunciada por llevarse a su hija sin permiso del padre en Calvià

Un juzgado de Palma ha sobreseído el caso por la denuncia de una presunta sustracción de una niña de cuatro años por parte de su madre en Calvià. Tras revisar la documentación, el juez considera que la madre, Laura Franquesa, de 26 años, tiene la custodia de su hija concedida por la justicia alemana, donde residían cuando se separó de su pareja. Y añade que el padre, que la denunció por sustracción parental, tenía que saberlo cuando presentó la denuncia, y lo ocultó.

La expareja de Laura y padre de la niña, un joven de 27 años residente en Calvià, la denunció el año pasado. Relataba que la madre se había llevado a la menor de su domicilio sin su consentimiento.

Según el denunciante, la niña residía con él en Mallorca, mientras que la madre vivía en Alemania. El 11 de febrero de 2023 quedó con ella en un parque de Costa de la Calma para que viera a la pequeña. La mujer llamó entonces a la Policía Local y dijo que le había pegado. Entonces aprovechó que se lo llevaron detenido para marcharse con la niña a Barcelona. Desde entonces, no había vuelto a ver a su hija. Cuando se lo requirieron desde el juzgado, el hombre manifestó que no había ninguna resolución que estableciera la custodia de la menor para uno de los progenitores.

La denuncia dio pie a una investigación policial, que llevó a que los Mossos d’Esquadra localizaran poco después a la mujer y a su hija en Barcelona, donde vivían. Tras ser citada en el juzgado, la mujer aportó diversa documentación de los tribunales de Alemania, donde residía la pareja cuando se separó. Estos documentos confirmaban que la niña se encuentra bajo la «responsabilidad parental» de la madre. También aportó un certificado que acreditaba que no hay ninguna resolución que atribuya la patria potestad conjunta a los dos progenitores. En base al derecho alemán, y tratándose de una pareja que no estaba casada, la ley concede la custodia en exclusiva siempre a la madre.

La mujer aportó también documentación de los tribunales alemanes, que confirmaban que habían rechazado la solicitud de custodia presentada por el padre, que contaba únicamente con un régimen de visitas.

«Resulta evidente», añade el auto del juzgado de Palma, «que el denunciante, que estaba debidamente representado en el Tribunal de Memminghen (Alemania), tenía conocimiento de que era la progenitora quien, conforme al derecho alemán, tenía atribuida la custodia de la menor y que ocultó dicha información al juzgado pese a que fue requerida en numerosas ocasiones al mismo».

El juzgado añade que solo ha podido conocer las resoluciones dictadas por los tribunales alemanes cuando los ha aportado la madre, debidamente traducidos.

Llegados a este punto, el juez de instrucción de Palma considera que no hay ningún indicio que apoye la denuncia por sustracción de la menor presentada por el padre, y acuerda el sobreseimiento libre de la causa.