Detenido por intentar irse sin pagar de un restaurante de Palma y golpear a uno de los camareros

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes a un hombre de origen ucraniano que intentó irse sin pagar de un restaurante donde había cenado y consumido varias bebidas alcohólicas, y que propinó una patada a un camarero. El individuo fue retenido por los trabajadores del establecimiento hasta la llegada de una patrulla de la Policía, que le detuvo por los delitos de estaba y lesiones.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado viernes por la noche. Un hombre consumió diversos platos y bebidas alcohólicas en un restaurante de la barriada de Foners, en Palma. A la hora de abonar la cuenta el hombre se puso violento, según los testigos, y trató de marcharse sin pagar. Cuando los empleados se lo recriminaron el hombre se volvió repentinamente y propinó una patada a uno de ellos. La víctima tuvo que ser atendida posteriormente en un centro sanitario, aunque no presentó heridas graves.

Tras la agresion los trabajadores del establecimiento retuvieron al hombre hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional.

Cuando los policías del Grupo de Atención al Ciudadano se entrevistaron con los empleados, todos confirmaron el relato de los hechos. El mismo individuo admitió que no había pagado lo que había consumido.

Además, tras la llegada de la Policía, el hombre intentó pagar con una tarjeta de crédito que portaba, pero no pudo. Los agentes comprobaron que se trataba de una tarjeta robada

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de lesiones y otro de estafa.