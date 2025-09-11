Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por intentar irse sin pagar de un restaurante de Palma y golpear a uno de los camareros

Los trabajadores del establecimiento retuvieron al individuo y lo entregaron a la Policía

Agentes de la Policía Nacional en Palma.

Agentes de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes a un hombre de origen ucraniano que intentó irse sin pagar de un restaurante donde había cenado y consumido varias bebidas alcohólicas, y que propinó una patada a un camarero. El individuo fue retenido por los trabajadores del establecimiento hasta la llegada de una patrulla de la Policía, que le detuvo por los delitos de estaba y lesiones.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado viernes por la noche. Un hombre consumió diversos platos y bebidas alcohólicas en un restaurante de la barriada de Foners, en Palma. A la hora de abonar la cuenta el hombre se puso violento, según los testigos, y trató de marcharse sin pagar. Cuando los empleados se lo recriminaron el hombre se volvió repentinamente y propinó una patada a uno de ellos. La víctima tuvo que ser atendida posteriormente en un centro sanitario, aunque no presentó heridas graves.

Tras la agresion los trabajadores del establecimiento retuvieron al hombre hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional.

Cuando los policías del Grupo de Atención al Ciudadano se entrevistaron con los empleados, todos confirmaron el relato de los hechos. El mismo individuo admitió que no había pagado lo que había consumido.

Además, tras la llegada de la Policía, el hombre intentó pagar con una tarjeta de crédito que portaba, pero no pudo. Los agentes comprobaron que se trataba de una tarjeta robada

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de lesiones y otro de estafa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  2. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  3. Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
  4. Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
  5. Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
  6. Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
  7. Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
  8. Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla

Dos heridos al chocar un camión y un todoterreno en Santanyí

Dos heridos al chocar un camión y un todoterreno en Santanyí

Detenido por intentar irse sin pagar de un restaurante de Palma y golpear a uno de los camareros

Detenido por intentar irse sin pagar de un restaurante de Palma y golpear a uno de los camareros

Incautadas casi 8.000 prendas falsificadas en varios comercios en Alcúdia

Incautadas casi 8.000 prendas falsificadas en varios comercios en Alcúdia

Un incendio destruye un camión de reparto de bebidas en Son Ferriol

Un incendio destruye un camión de reparto de bebidas en Son Ferriol

Rescatan con el helicóptero 'Milana' a una excursionista que había sufrido un golpe de calor en el barranco de Biniaraix

Rescatan con el helicóptero 'Milana' a una excursionista que había sufrido un golpe de calor en el barranco de Biniaraix

Piden tres años de cárcel a un guardia civil de Mallorca por distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

Piden tres años de cárcel a un guardia civil de Mallorca por distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

Una conductora se estrella contra una fachada en Palma al perder el control en la rampa de su garaje

Una conductora se estrella contra una fachada en Palma al perder el control en la rampa de su garaje

Sorprenden a dos hombres forzando la ventana de una casa de Palma para ocuparla

Sorprenden a dos hombres forzando la ventana de una casa de Palma para ocuparla
Tracking Pixel Contents