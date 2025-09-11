Una conductora se estrella contra una fachada en Palma al perder el control en la rampa de su garaje
El edificio sufrió graves desperfectos, aunque los bomberos descartaron que tuviera daños estructurales
Una conductora de 57 años perdió el control de su vehículo al subir una pronunciada rampa en su garaje, en la calle Tomàs Aguiló i Forteza, de Palma. Su vehículo, pasado de velocidad, cruzó la calle, impactó contra una moto estacionada en la acera de enfrente y se estampó contra una fachada, que sufrió grandes desperfectos. La conductora salió ilesa, aunque tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.
Los hechos, según informa la Policía Local de Palma, ocurrieron el pasado miércoles por la tarde en la calle Tomàs Aguiló i Forteza, en la barriada de Son Cotoner. Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) fueron movilizados para que acudieran al lugar, donde se había producido un aparatoso siniestro de tráfico.
Según manifestó la conductora, una mujer española de 57 años, había perdido el control de su vehículo al acelerar para salir de la pronunciada rampa de su garaje. Al llegar a la calle, no pudo frenar, cruzó la calzada e impactó contra una motocicleta estacionada y, finalmente, contra la fachada del edificio de enfrente.
A causa del fuerte impacto, que provocó visibles grietas en la pared del inmueble, se solicitó la presencia de los Bombers de Palma para evaluar su estado. Tras la inspección, los bomberos confirmaron que la estructura del edificio no había resultado dañada y no existía riesgo.
La conductora, que sufrió una crisis de ansiedad, fue atendida por una ambulancia y trasladada a un centro médico con pronóstico leve.
Los agentes de la Uvac instruyó el correspondiente atestado de tráfico.
