Arrestan en Alicante a un miembro de una banda de ladrones de casas desarticulada en Mallorca

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ceviche, procedieron en la mañana del pasado martes, a la detención de un hombre en Alicante, como presunto autor de los delitos continuados de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Con este arresto los investigadores dan por concluida la investigación, que ha permitido desmantelar una banda organizada dedicada a robos en domicilios, y a quienes se les intervinieron efectos sustraídos valorados en 300.000 euros.

Los agentes del Área de Investigación de Calviá en coordinación con las Unidades Fiscales del Puerto de Valencia, detuvieron el pasado mes de julio a tres personas en la explotación de la operación Ceviche, por numerosos robos cometidos en viviendas.

A raíz de una investigación de varios robos cometidos en Calviá y Andratx, se detectó a un grupo especializado en robos de domicilios, que cometían los hechos delictivos principalmente por las tardes, accedían a las viviendas forzando ventanas o trepando por las fachadas y sustraían efectos personales de gran valor aprovechando la ausencia de los moradores, aunque en algunos casos los autores llegaron a actuar con los propietarios en el interior de domicilio.

Fruto de una minuciosa investigación, los agentes de la Guardia Civil lograron interceptar en el ferry con destino a Valencia a tres individuos, tras haber abandonado la isla. En el vehículo en el que viajaban se encontraron objetos como joyas, relojes y dinero en efectivo, todo ello por un valor de unos 300.000 euros, siendo uno de los objetos incautados un inhibidor de frecuencia.

Tras la detención de los tres miembros en la fase de explotación de la operación, se detectó que un cuarto miembro había abandonado la isla en avión, posiblemente con objetos sustraídos, por lo que los agentes no dieron por concluida la misma.

Tras varias indagaciones, se averiguó que el mismo podría estar residiendo en Alicante, por lo que varios miembros de la investigación se trasladaron a la ciudad, donde consiguieron localizar el piso donde residía.

El pasado martes, con el apoyo de guardias civiles de Torrevieja, se accedía al domicilio en el que tras su registro se intervinieron numerosos objetos de ilícita procedencia, como bolsos de firmas exclusivas y relojes y joyas de alta gama, además de la indumentaria utilizada para la comisión de los delitos, procediendo a la detención de un colombiano de 28 años. Entre los objetos incautados en este último registro, se ha comprobado que muchos de ellos pertenecen a robos cometidos en Mallorca. Hasta el momento se han esclarecido una veintena de robos todos ellos en la zona de Calviá y Andratx.

Objetos intervenidos en el registro del sospechoso. / Guardia Civil

Con esta última detención, son cuatro los miembros detenidos que formaban este grupo criminal, habiendo ingresado en prisión los tres primeros tras su entrega a la autoridad judicial