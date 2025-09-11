Arrestado por masturbarse delante de una adolescente en Manacor

Agentes de la Policía Nacional de Manacor arrestaron ayer a un hombre español como presunto autor de un delito de exhibicionismo, supuestamente por masturbarse mientras conducía un vehículo comercial a poca velocidad mientras seguía a una menor que iba por la calle.

Según informa la Policía, el incidente ocurrió ayer por la tarde en el centro de Manacor. Una adolescente se percató de que una furgoneta de color blanco se acercaba lentamente por su espalda para posteriormente acelerar y situarse a su altura.

La chica continuó con su marcha mientras el vehículo se mantenía detrás de ella a muy poca velocidad. Luego el conductor dio varias vueltas a la manzana para volver a situarse a su altura, mirándola fijamente.

En ese momento y cuando la furgoneta se encontraba a su lado, la menor se dio cuenta de que el conductor conducía con la mano izquierda, mientras que con la derecha se masturbaba, sin intentar esconderlo cuando ella le vio.

La chica se asustó ante esta situación. Se desvió de su camino para volver a su casa uy se metió en un aparcamiento. Posteriormente acudió a la comisaría de la Policía Nacional, donde explicó lo que había ocurrido.

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía se hizo cargo de la investigación y poco después consguió identificar al sospechoso, que fue detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo