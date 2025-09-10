La Policía Local arresta a un carterista tras una persecución por el Paseo Marítimo de Palma

Una patrulla de la Policía Local de Palma arrestó el pasado domingo a un carterista profesional tras una persecución en coche por el Paseo Marítimo de Palma. El hombre, que acababa de robar un bolso en el Castell de Bellver, fue finalmente interceptado cuando se encontró con los coches detenidos en el semáforo a la altura del Palacio de Congresos. Al ser registrado, los agentes le encontraron varias dotaciones judiciales por otros hurtos y el individuo admitió que se dedicaba a sustraer carteras.

Según informa la Policía Local de Palma, agentes adscritos a la División de Seguridad Ciudadana arrestaron a un rumano de 40 años que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda y detención, además de ser el presunto autor de un delito de hurto. La detención se produjo tras una persecución por la avenida de Adolfo Suárez.

La intervención comenzó la mañana del 7 de septiembre, cuando la base del 092 alertó a las patrullas de la sustracción de un bolso en la zona alta del castillo de Bellver, facilitando los datos del vehículo con el que había huido el autor. Una patrulla que se encontraba en la avenida Adolfo Suárez localizó el coche y lo siguió.

El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró de forma brusca, pero se vio obligado a detenerse en un semáforo a la altura del Palacio de Congresos, donde fue interceptado.

El hombre reconoció a los agentes que era un carterista. Durante el registro del vehículo, los policías encontraron diversas citaciones judiciales por otros hurtos, un envoltorio con una sustancia que parecía ser cocaína y distintas prendas de ropa que presuntamente utilizaba para cambiar de apariencia.

Aunque no se localizaron los objetos del hurto del Castell de Bellver, al comprobar su identidad, se constató que sobre él pesaba una requisitoria judicial. El hombre fue detenido por este motivo y denunciado administrativamente por la tenencia de la sustancia estupefaciente.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.