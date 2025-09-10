Dos intoxicados por el humo en el incendio de un bar en Santa Ponça

Los Bombers de Mallorca están trabajando esta mañana en la extinción de un incendio que se ha declarado en un bar de la calle Ramón de Moncada, en Santa Ponça (Calviá). Según las primeras informaciones, hay dos personas que han tenido que recibir asistencia médica por inhalación de humo, mientras que varios de los vecinos de las viviendas cercanas han sido desalojados.

Fuentes de los Bombers de Mallorca informan de que al lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Calvià y Llucmajor. La Policía Local de Calvià ha desalojado las viviendas cercanas por prevención, mientras que dos personas han tenido que recibir asistencia al mostrar síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Sobre las diez y media de la mañana el fuego estaba controlado y los vecinos desalojados estaban a la espera de poder voler a sus casas.