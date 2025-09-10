El incendio de un coche a la altura de Gesa causa grandes retenciones en el Paseo Marítimo de Palma

Un coche se ha incendiado esta tarde mientras circulaba por el Paseo Marítimo de Palma, a la altura del edificio de Gesa. La Policía Local ha tenido que cortar el tráfico mientras los bomberos sofocaban las llamas, lo que ha ocasionado grandes retenciones. En el incidente no ha habido heridos, ya que el conductor ha podido salir del vehículo a tiempo.

El siniestro ha ocurrido sobre las seis de la tarde. Un coche que circulaba por el Paseo Marítimo de Palma en dirección al aeropuerto ha empezado a echar humo cuando se encontraba a la altura del edificio de Gesa, por lo que el conductor ha tenido que parar y salir a toda prisa. Las llamas se han extendido rápidamente desde el motor hasta envolver completamente el vehículo.

Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de la Policía Local, que han cortado el tráfico, y los Bombers de Palma, que han extinguido el incendio, si bien no han podido evitar que el coche quedara totalmente calcinado. El incidente ha provocado grandes retenciones en el Paseo Marítimo.