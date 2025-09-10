Un guardia civil y un policía local de Calvià, intoxicados al rescatar a una anciana del incendio en Santa Ponça

Un guardia civil y un policía local de Calvià han resultado intoxicados por inhalación de humo al rescatar a una mujer de unos 70 años que estaba atrapada en el edificio de Santa Ponça donde esta mañana se ha producido un incendio que ha arrasado el interior de un bar.

Fuentes del Ayuntamiento de Calvià han confirmado que en el siniestro han resultado afectadas tres personas. Una de ellas es una mujer de unos 70 años, esposa del propietario del establecimiento, que ha quedado atrapada por el humo que ha generado el incendio. Los primeros en acudir al lugar han sido un agente de la Policía Local de Calvià y un guardia civil, que al descubrir que había una mujer en el interior del edificio que no podía salir han entrado a por ella y la han rescatado.

Tanto la mujer como los dos agentes han tenido que recibir asistencia médica al resultar intoxicados por inhalación de humo.

El incendio ha provocado una gran humareda. / Ayuntamiento Calvià

El fuego, según confirman fuentes del Ayuntamiento, se ha declarado sobre las nueve y media de la mañana en un bar ubicado en la calle Ramón de Moncada, en Santa Ponça. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Mallorca junto a patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Calvià, que han establecido un perímetro de seguridad y han desalojado de forma preventiva unas veinte viviendas, para evitar que los vecinos resultaran afectados por el humo.

El fuego ha quedado sofocado a las once menos cuarto de la mañana. Los bomberos han confirmado que el edificio no había sufrido daños estructurales, aunque el interior del establecimiento ha quedado totalmente arrasado por las llamas. Al parecer el incendio se ha originado en un cortocircuito en el sistema eléctrico.