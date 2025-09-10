El Gobierno ya alertó hace dos años del peligro del gas de la risa en Ibiza

El Gobierno español ya reconoció hace dos años que el gas de la risa, detonante del atropello mortal registrado el pasado domingo en Sant Antoni, era «motivo de preocupación», sobre todo debido a su «alta disponibilidad y bajo precio» en distintas zonas turísticas del país, entre las que incluyó al archipiélago balear junto con la Costa Brava gerundense y la Costa del Sol malagueña.

Así se desprende del informe que el Ministerio de Sanidad publicó en mayo de 2023, un documento de doce páginas centrado exclusivamente en el óxido nitroso que promovió después de detectar que «existe una percepción social de seguridad el consumo» de esta sustancia gaseosa.

Para desmentir esta sensación extendida entre la sociedad de que el gas de la risa es inofensivo, el informe enumeraba los diversos riesgos asociados a su inhalación, empezando por el «riesgo de asfixia debido a su naturaleza de gas licuado comprimido».

«Al funcionar como anestésico disociativo, también puede provocar alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal o reducir la sensibilidad al dolor», continuaba el estudio, añadiendo que el peligro no concluía aquí, sino que también alcanza a posibles «problemas graves de salud».

«Especialmente por el hecho de conllevar falta de oxígeno al cerebro, lo que puede implicar desde desmayos hasta paradas respiratorias. El consumo continuado puede dañar la médula espinal y llegar a provocar la muerte», avisaba. Todos estos potenciales problemas se agudizan en el caso de personas con epilepsia o antecedentes cardiovasculares, expuestos a sufrir «convulsiones, arritmias y parada respiratoria o cardíaca».

Peligro de accidentes

Además, el informe detallaba otros peligros vinculados a la forma de consumo y a la frecuencia e intensidad con la que se realiza, una lista en la que mencionaba explícitamente a los accidentes de tráfico, como el suceso mortal ocurrido el pasado domingo en la bahía de Portmany y que se cobró una víctima mortal.

En esta lista también incluía el riesgo de asfixia al retener demasiado tiempo el gas en los pulmones, ya que desplaza el oxígeno y disminuye su entrada al cerebro, un problema que se agrava en espacios cerrados como un coche; las caídas y lesiones producidas por la pérdida de equilibrio experimentada bajo sus efectos; e incluso quemaduras en la boca y la parte superior del tracto respiratorio debido a la inhalación del gas directamente de los cartuchos, ya que sale a una temperatura muy baja.

Por otra parte, el Ministerio también quiso atacar el mito de que el efecto del óxido nitroso se pasa rápidamente, una característica que podría incitar a su consumo despreocupado.

Hasta 45 minutos de colocón

Por el contrario, recordaba que al «ser un gas muy soluble y de absorción rápida se difunde por el sistema nervioso central de manera inmediata tras su inhalación, produciendo los efectos en menos de un minuto y con una duración máxima de 15 a 45 minutos, dependiendo de la dosis inhalada». Es decir, que el colocón puede llegar a prolongarse hasta tres cuartos de hora. Durante el consumo también pueden darse «náuseas y vómitos».

El texto también aludía a un informe publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía que respaldaba estas conclusiones. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad reconocían que no disponían de estudios sobre la extensión de su consumo. Señalaba a Reino Unido y Países Bajos como los países donde más se consumía óxido nitroso y, respecto a España, avisaba de que «desde hace tiempo» se había convertido en otra droga más en «zona turísticas» de las costas baleares, andaluzas y catalanas.

En este sentido, la concelaja de Seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, le pidió el lunes al Gobierno español en declaraciones a este diario que emule al británico, que ya tomó medidas legislativas contra el óxido nitroso. «Necesitamos ayuda. En Gran Bretaña se ha modificado la ley nacional y ya han declarado el óxido nitroso un estupefaciente», reclamó.

A modo de epílogo, el informe del Ministerio de Sanidad también destacaba el efecto «especialmente nocivo» que tiene el óxido nitroso en el medio ambiente, señalándolo como «el tercer causante del cambio climático solo por detrás del dióxido de carbono y el metano». El gas de la risa es 300 veces más potente que el CO2 y doce veces más potente que el metano, comparaban en Sanidad.