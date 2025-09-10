Encuentran cinco plantas de marihuana en un coche que se había quedado sin gasolina en la Colònia de Sant Jordi

Una patrulla de la Guardia Civil que acudió a auxiliar a un conductor que se había quedado sin gasolina en la carretera de la Colònia de Sant Jordi a Campos descubrió que en el interior del vehículo llevaba cinco plantas de marihuana. El hombre, de 35 años, fue detenido por un delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron ayer al mediodía. La Guardia Civil recibió una llamada alertando de que un vehículo estaba detenido en el arcén de la carretera de la Colónia de Sant Jordi y que el conductor podía necesitar ayuda. Una patrulla de la Benemérita acudió al lugar. Cuando llegaron, los agentes encontraron a un hombre en bicicleta que estaba llenando el depósito. Cuando le preguntaron si necesitaba algo, el hombre les dijo que no. Simplemente se había quedado sin gasolina, pero ya estaba solucionado.

En ese momento los guardias percibieron un fuerte olor a marihuana y al acercarse al coche descubrieron que llevaba cinco plantas de gran tamaño. El conductor, español de 35 años, fue detenido por un delito de tráfico de drogas, y los agentes se incautaron de las plantas.