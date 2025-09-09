Un radar de la Policía Local detecta a un motorista a 124 kilómetros por hora en el Camí de Can Pastilla, en Palma

Un radar de la Policía Local de Palma detectó el pasado 29 de agosto por la tarde a una moto de gran cilindrada que circulaba a 124 kilómetros por hora por el Camí de Can Pastilla, que tiene un límite de 50 por hora. La Policía ha iniciado gestiones para identificar al conductor, que será imputado por un delito contra la seguridad vial.

Según informa la Policía Local, la moto fue detectada a las 15:42 horas del 29 de agosto. Agentes de la Unidad de Radar que llevaban a cabo un control en el Camí de Can Pastilla registraron una motocicleta de gran cilindrada circulando a una velocidad muy por encima de la permitida en dicho tramo, que está limitado a 50 kilómetros por hora.

La moto fue captada circulando a una velocidad de 124 kilómetros por hora, lo que supone más del doble de la velocidad máxima permitida.

Desde la Policía indican que esta conducta supone un delito contra la seguridad vial que puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión, de hasta doce meses de multa o de hasta noventa días de trabajos en beneficios de la comunidad y, en todo caso, hasta cuatro años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Los agentes han iniciado los trámites para localizar e identificar al conductor del vehículo y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

La Policía Local de Palma recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad para garantizar la seguridad de los usuarios y su relación directa con la gravedad de los accidentes de tráfico.