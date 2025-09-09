Un motorista ebrio y drogado causa el pánico entre los viandantes al circular a gran velocidad por una zona peatonal del Port d'Alcúdia

Agentes de la Policía Local de Alcúdia arrestaron anoche a un motorista que provocó el pánico entre los viandantes de la zona peatonal del Paseo Marítimo al circular a gran velocidad con su moto y estar a punto de atropellar a varios de ellos, que tuvieron que esquivarle. El hombre trató de escapar de los policías y, cuando fue interceptado, se enfrentó violentamente a ellos y tuvo que ser reducido. Dio positivo en las pruebas de alcohol y en la primera de drogas, pero no se pudo realizar la prueba de contraste porque se puso a morder el aparato, así que fue denunciado por negarse a realizar el test.

El incidente, según informa la Policía Local de Alcúdia, ocurrió sobre la medianoche del lunes al martes. La central de la Policía recibió numerosas llamadas que alertaban de que un motorista estaba circulando a gran velocidad por el Paseo Marítimo, una zona peatonal, y había estado a punto de atropellar a varios viandantes, que tuvieron que esquivarle.

Al lugar se desplazaron rápidamente dos coches patrulla, que sorprendieron al individuo todavía en el Paseo Marítimo. Al ver a los policías, el motorista trató de escapar a toda velocidad, por lo que se inició una persecución, que finalizo cuando quedó atascado en una calle en la que había un camión de recogida de basura. Tras ser interceptado, el hombre se enfrentó violentamente a los agentes y tuvo que ser reducido.

Los policías le realizaron la prueba de alcoholemia, que dio positivo con una tasa superior a 1, más de cuatro veces la máxima permitida de 0,25. Luego, cuando le hicieron el test de drogas, dio positivo en cocaína, pero se negó a realizar la segunda prueba de contraste y se puso a morder el aparato. Se le imputó entonces una negativa a realizar el test.

El hombre, un vecino de Alcúdia de 45 años, quedó finalmente detenido por los delitos de conducción temeraria, conduccion bajo los efectos del alcohol, negativa a realizar la prueba de drogas y atentado contra los agentes de la autoridad. El individuo cuenta con varios antecedentes por hechos similares.