Dos detenidos por herirse mutuamente con una navaja y una botella rota en la Plaza de las Columnas, en Palma
Los dos hombres sufrieron heridas en la pelea y tuvieron que recibir asistencia médica
La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos colombianos que presuntamente se hirieron mutuamente con una navaja y una botella rota durante una pelea en la Plaza de las Columnas, en Palma. Los dos sufrieron lesiones y tuvieron que recibir asistencia médica.
Según informan desde la Policía Nacional, en la madrugada del pasado lunes una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaba un servicio de vigilancia por la Plaza de las Columnas de Palma encontraron a un hombre tendido en el suelo, en plena calle, y sobre un gran charco de sangre. Los agentes le prestaron la primera asistencia y solicitaron una ambulancia urgente.
El hombre dijo que el responsable de sus lesiones era otro colombiano con el que había discutido, y que le había atacado con una navaja y le había herido en la mano. Añadió que durante la pelea había conseguido quitarle el teléfono móvil a su agresor.
Casi al mismo tiempo, otra patrulla de la Policía Nacional fue requerida por varias personas cerca de la plaza. Allí había otro hombre que presentaba diversos cortes de diversa gravedad en la cabeza y en la espalda. Los actuantes interrogaron al herido, que dijo que poco antes había tenido una fuerte discusión con un compatriota, que le había agredido con una botella de cerveza y le había sustraído el teléfono móvil.
Los agentes llegaron a la conclusión de que los dos hombres se habían herido mutuamente durante la pelea, por lo que se les arrestó como presuntos autores de dos delitos de lesiones.
Los dos fueron trasladados hasta un centro médico donde se les atendió por las heridas que presentaban y posteriormente ambos fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía como detenidos..
