Detenido un hombre en Palma por amenazar a otro con un cuchillo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con un cuchillo a otro en la barriada palmesana de Son Roca. Según explicó el denunciante, el autor de las amenazas actuó movido por los celos y le advirtió de que no quería que volviera a acercarse a su mujer, que era "de su propiedad".

Los hechos se remontan al pasado miércoles cuando la víctima interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Policía. El hombre explicó a los policías que él y su novia mantienen una buena relación con una prima de ella, que es la pareja del denunciado. La víctima explicó que el novio de su amiga es muy celoso y controlador y no le gusta que su pareja pase tiempo con otras personas. Por ello, desde hacía un año, el presunto autor de los hechos se había presentado tres o cuatro veces en su domicilio, profiriendo diversas amenazas contra él.

El pasado lunes, al dejar el denunciante y su pareja a su amiga en su respectivo domicilio, el presunto autor de los hechos salió del mismo y le dijo al hombre que no se volviera a acercar a su mujer porque ella era de su “propiedad”.

El pasado jueves, el 091 recibió una llamada del denunciante en la que decía que el hombre había ido a su casa y, desde la puerta, le amenazó con un cuchillo. El presunto autor llegó a abrir la puerta a patadas. Sin embargo, un familiar logró mediar y tranquilizar al agresor y abandonó el lugar.

Instantes después, llegó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano y localizó al varón. Este reconoció los hechos y se mostró arrepentido.

El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves.