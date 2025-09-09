Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida por hurtar 1.500 euros en tabaco en el aeropuerto de Palma

La ladrona fue detectada por los vigilantes de seguridad y arrestada por la Guardia Civil

Cartones de tabaco intervenidos a la presunta ladrona.

Cartones de tabaco intervenidos a la presunta ladrona. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una joven rumana de 22 años fue detenida en la madrugada de ayer después de que presuntamente sustrajera 26 cartones de tabaco de la tienda "duty free" del aeropuerto de Palma, valorados en casi 1.500 euros.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, cuando los vigilantes de seguridad de la tienda "duty free" del aeropuerto detectaron la sustracción de numerosos cartones de tabaco.

Tras recibir el aviso, agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil destacados en el aeropuerto realizaron varias pesquisas que permitieron identificar a la responsable del hurto y localizarla poco después. La mujer llevaba una bolsa con 24 cartones de tabaco presuntamente sustraídos y valorados en 1.482 euros, por lo que fue detenida y puesta a disposición judicial.

