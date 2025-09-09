Detenida por hurtar 1.500 euros en tabaco en el aeropuerto de Palma
La ladrona fue detectada por los vigilantes de seguridad y arrestada por la Guardia Civil
Una joven rumana de 22 años fue detenida en la madrugada de ayer después de que presuntamente sustrajera 26 cartones de tabaco de la tienda "duty free" del aeropuerto de Palma, valorados en casi 1.500 euros.
Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, cuando los vigilantes de seguridad de la tienda "duty free" del aeropuerto detectaron la sustracción de numerosos cartones de tabaco.
Tras recibir el aviso, agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil destacados en el aeropuerto realizaron varias pesquisas que permitieron identificar a la responsable del hurto y localizarla poco después. La mujer llevaba una bolsa con 24 cartones de tabaco presuntamente sustraídos y valorados en 1.482 euros, por lo que fue detenida y puesta a disposición judicial.
- Adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar
- El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
- Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo