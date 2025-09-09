Un conductor drogado se mete dentro de un minimarket de la calle Aragón, en Palma

Un coche conducido por un joven que iba bajo los efectos de las drogas se ha metido esta mañana en el interior de una tienda en la calle Aragón, en Palma, donde ha causado grandes desperfectos. En el siniestro no ha habido heridos. El conductor, un ecuatoriano de 25 años, ha dado positivo en anfetaminas y metaanfetaminas, por lo que ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial.

Según informan desde la Policía Local de Palma, el accidente ha ocurrido a las nueve de la mañana, a la altura del número 147 de la calle Aragón. Un conductor ha perdido el control de su vehículo, que se ha subido a la acera, ha arrancado un árbol y se ha metido en el interior de una tienda, un kiosko y minimarket. El coche ha destrozado la persiana metálica y ha causado grandes desperfectos en el interior del establecimiento.

En la tienda se encontraba un joven dependiente, que no ha sufrido ningún daño. El conductor ha salido también ileso. Al lugar han acudido varias dotaciones de la Policía Local de Palma, que han identificado al joven, un ecuatoriano de 25 años. Los agentes le han sometido al test de alcohol, que ha dado negativo. Sin embargo, la prueba de detección de drogas ha dado positivo en anfetamina y metaanfetamina. Aunque está todavía pendiente de las pruebas de contraste, el joven previsiblemente quedará investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, por circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El accidente ha provocado una gran alarma entre los vecinos de la zona, que se han acercado al lugar tras oír el estruendo provocado cuando el coche se ha estampado contra el árbol y la barrera metálica.