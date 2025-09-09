El aguacero provoca medio centenar de incidentes en Mallorca

Los efectivos de emergencia de Mallorca han registrado medio centenar de incidentes durante la mañana a consecuencia del fuerte aguacero caído de madrugada, que ha provocado el desplome de árboles, caída de ramas y toldos, e inundaciones en sótanos. Mallorca permanece en alerta en previsión de las fuertes lluvias que pueden caer hoy a lo largo del día.

Según informan desde el 112, en Mallorca se han contabilizado 48 incidentes hasta las diez de la mañana. De ellos, la mayoría (24) se han producido en Palma. El resto se han producido en Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2), así como Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria.

La mayoria de los avisos estaban relacionados con inundaciones de bajos y vías públicas, caída de árboles y objetos que amenazaban con desprenderse, como toldos o persianas.

La lluvia ha caído con intensidad en Palma entre las tres y las cuatro de la madrugada. Casi de inmediato, los Bombers han recibido las primeras llamadas para intervenir. Sobre las tres y cuarto los Bombers de Palma han acudido a un bajo de la calle Gabril Carbonell, en Son Gotleu, que se había inundado.

Los efectos del aguacero se han notado especialmente a partir de las siete de la mañana, cuando los vecinos se han encontrado con ramas y árboles caídos que dificultaban el paso. En el Paseo Marítimo se ha desplomado un gran pino, y se han registrado caídas de rámas y árboles en Sant Agustí y la Playa de Palma.

Fuentes de los Bombers apuntaban a que se han producido una decena de incidentes por las lluvias, aunque la mayoría de escasa gravedad.

En la Part Forana, los Bombers de Mallorca han tenido que retirar también varios árboles y ramas desplomados.