La Policía Local de Palma intercepta tras una persecución a tres chicos que circulaban en dos motos robadas

Agentes de la Policía Local de Palma interceptaron en la madrugada del pasado sábado a tres chicos que circulaban en dos motos robadas por la calle Dragonera. Las dos motos se dieron a la fuga desoyendo las indicaciones de los policías. Una de las motos protagonizó una peligrosa huida durante la cual uno de los chicos arrojó un casco contra los motoristas de la Policía, hasta que finalmente los fugitivos sufrieron un accidente. El chico que huyó en el otro vehículo presentó también una fuerte resistencia a los agentes.

El incidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió durante la madrugada del pasado sábado. Agentes de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) que realizaban un control en la calle Dragonera dieron el alto a dos motos, con dos ocupantes cada una. Los motoristas desoyeron las indicaciones de los policías y se dieron a la fuga, tomando direcciones diferentes. El coche patrulla salió en persecución de una de las motos.

Instantes después, una patrulla de motoristas del Grupo d'Actuació Preventiva (GAP) que se encontraba en la calle Pasqual Ribot vio a la otra motocicleta, que circulaba a gran velocidad y se saltaba los semáforos en rojo. De nuevo le dieron el alto y otra vez trataron de escapar, por lo que los agentes salieron detrás de ella. Estos fugitivos se dirigieron hacia Portopí y el Paseo Marítimo, seguidos por los motoristas del GAP. Durante la persecución, el que iba de "paquete" en la moto llegó a arrojar un casco contra los policías. Finalmente los sospechosos chocaron contra una barrera metálica en la Avenida Argentina. Los dos jóvenes huyeron a pie, pero los policías consiguieron capturar al conductor de la moto en la calle Fábrica.

Los agentes comprobaron que la moto había sido sustraída. El joven, de nacionalidad nigaragüense y 18 años, quedó detenido por los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria, circular sin permiso, daños y atentado contra los agentes de la autoridad.

Mientras tanto, la primera patrulla que había dado el alto a las dos motos en la calle Dragonera seguía persiguiendo al otro vehículo, y tras dar varias vueltas por los alrededores logró interceptarla. A bordo iba un chico y una chica, los dos menores de edad. El muchacho que conducía la moto opuso una fuerte resistencia a los policías. Al tratarse de un menor fue puesto bajo la custodia de su madre. Los policías comprobaron que la chica se había fugado de un centro de menores, adonde fue devuelta.

A estos dos chicos se les intervinieron diversas herramientas que presuntamente habían sido utilizadas para sustraer las dos motos, que presentaban signos evidentes de haber sido "puenteadas". Los dos vehículos fueron trasladados al depósito municipal a la espera de que sean retirados por sus propietarios.

El joven de 18 años fue puesto a disposición judicial.