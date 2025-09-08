¿Qué es el "impresioning"? El sistema que permite a los ladrones abrir casi cualquier puerta

¿Cree que su moderna cerradura es segura? No lo tenga tan claro. Las bandas organizadas de ladrones desarticuladas en Palma en los ultimos años han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estos cerrojos con la técnica del "impresioning". Los delincuentes, que cuentan con expertos cerrajeros, utilizan una llave base sobre la que colocan unas láminas de aluminio deformable, que con una ligera presión graba la llave original. Así que da igual que el propietario haya cerrado con doble vuelta, porque los ladrones simplemente acaban de crear una copia, que les permite abrir la puerta sin ruido y sin causar ningún daño. Y cuando salen, pueden volver a cerrar con doble vuelta de llave. En muchos casos son tan sutiles al desvalijar la casa, de la que se llevan solo joyas y dinero que pueden cargar cómodamente en una mochila, y desprecian los aparatos electrónicos. Así que no es raro que las víctimas no noten nada raro cuando vuelven a sus domicilios. A veces tardan días en descubrir que les han robado.

La técnica del «impresioning» no es nueva. Fue detectada por primera vez por la Policía Nacional en Palma en diciembre 2021. La utilizaba una banda de ladrones rusos, que actuaban de forma itinerante por toda España. Llegaban a una ciudad, robaban a destajo durante unos meses, y se marchaban antes de ser detectados. O al menos es lo que pretendían. Cuando fueron detenidos, en marzo de 2022, habían desvalijado unas treinta casas.

Llaves maestras y láminas de metal utilizadas para realizar duplicados con la técnica del "impresioning". / CNP

En los años siguientes la Policía Nacional ha desmantelado varias de estas bandas organizadas, que se caracterizan por su extrema profesionalidad. Y no solo a la hora de forzar la puerta. Primero realizan vigilancias en los domicilios. Evitan las casas más lujosas, que pueden contar con sistemas de protección. Cuando confirman las horas en las que los domicilios están vacíos, normalmente en plena mañana, entran en edificio ataviados como técnicos o repartidores. En cuestión de minutos consiguen abrir la puerta. Registran el inmueble intentado no desbaratar nada, y salen con una discreta mochila, en menos de una hora.