Son expertos en el "impresioning", una sofisticada técnica que les permite sacar duplicados de las llaves, incluso de cerraduras consideradas de alta seguridad, y abrir las puertas sin causar el menor daño ni dejar rastro. Además e disfrazaban con uniformes de técnicos de reparaciones o de repartidores para no despertar sospechas. La Policía Nacional ha desmantelado una banda de ladrones colombianos altamente especializados, que en los últimos meses habrían desvalijado una decena de domicilios en la zona centro de Palma.

Según informa la Policía Nacional, los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional iniciaron una investigación a principios del mes de abril tras varias denuncias por robos en domicilios de Palma. En estos se utilizaban la técnica del "impresioning", que permite sacar duplicados de las llaves, incluso las consideradas de alta seguridad, para abrir las puertas sin causar daño. Los ladrones seleccionaban cuidadosamente la localización de las viviendas elegidas para los robos y el perfil de los moradores de las mismas. Por todo ello los investigadores dedujeron que los hechos eran cometidos por un grupo criminal altamente especializado.

Los robos se cometían en horario diurno, aprovechando que los moradores se encontraban ausentes. Antes de la sustracción, llamaban previamente a los timbres de los domicilios tras unas exhaustivas labores de vigilancia para cerciorarse que no había nadie. Una vez en el interior de las viviendas, sustraían dinero, joyas y efectos personales como gafas, bolsos y perfumes de gran valor. En ninguno de los robos sustrajeron efectos electrónicos, ya que sabían que serían rastreables por la policía.

Desarticulada en Palma una banda de ladrones de casas que podía abrir cualquier cerradura de seguridad / CNP

Disfrazados de técnicos o repartidores

El grupo de Robos de la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones y conforme avanzaba la investigación obtuvieron una serie de indicios y datos que determinarían el modus operandi y la actuación llevada a cabo por los miembros del grupo criminal, que si bien no siempre actuaban todos juntos, sí se lucraban y beneficiaban de los robos.

Por otro lado, los agentes tuvieron constancia de cómo el grupo criminal tenia claramente establecidas las funciones de cada uno de los integrantes. Por una parte, varios de los componentes serían los encargados de localizar y seleccionar las viviendas a violentar. Para ellos se trasladarían en vehículos donde llevaban las herramientas necesarias para practicar las aperturas de las puertas con las avanzadas técnicas de “impresioning”.

El resto de los componentes del grupo criminal se encargarían de las labores de vigilancia en los inmuebles y dar la voz de alarma en caso de ser sorprendidos.

Una vez en el interior de la vivienda perpetraban los robos con una gran celeridad, abandonando las mismas en apenas 30 o 40 minutos, tras apoderarse de joyas, dinero en efectivo y objetos de gran valor.

Debido a la gran especialización del grupo criminal a la hora de violentar las viviendas, muchos de los robos no fueron denunciados hasta pasados varios días, debido a que el grupo criminal no dejaba ningún tipo de daño en las puertas en el momento de la apertura.

Los agentes una vez conocido el modus operandi del grupo criminal y dando comienzo a la práctica de las diligencias policiales, descubrieron que los autores en el momento de perpetrar los robos usaban prendas de vestir simulando a técnicos (mediante chalecos y pantalones reflectantes). Además, también portaban mochilas de conocidas empresas de reparto de comida, con la clara intención de disimular y confundir a los moradores de las viviendas en caso de ser sorprendidos.

Estas prendas de vestir fueron localizadas e intervenidas a los presuntos autores en los registros practicados.

Sorprendidos in fraganti

A finales del mes de agosto, una vez que los agentes del Grupo de Robos lograron determinar la identidad delos componentes del grupo criminal, establecieron un dispositivo de vigilancia más exhaustivo y localizaron uno de los presuntos delincuentes en un vehículo. De forma discreta, y sin ser descubiertos en ningún momento, siguieron al individuo hasta una calle cerca del Parque de sa Riera, donde aparcó.

Los agentes del grupo de Robos observaron justo en la calle hasta donde les había llevado el individuo, otros vehículos utilizados por los el grupo criminal, aparcados o parados con las luces de emergencia encendidas. En ese punto, estaban dos componentes del grupo criminal, sentado uno de ellos en una cafetería y otros de pie en actitud vigilante cerca de un portal.

Gracias a la exhaustiva vigilancia practicada a los presuntos autores, los agentes se percataron de que uno de ellos sacaba del interior del maletero de uno de los vehículos una mochila de color negro, dirigiéndose hasta un portal de la calle e introduciéndose en el interior.

Mientras tanto, los demás componentes del grupo criminal permanecían en la calle, a escasos metros del portal. Los policías escucharon cómo hablaban por teléfono entre ellos, dándose cobertura e informándoles de los movimientos de los vecinos y de demás viandantes.

Transcurridos unos cuarente minutos, los agentes observaron cómo el individuo salió del portal junto a otro integrante del grupo. Ambos, junto a otro varón que les hacía la cobertura desde la calle, se dirigieron apresuradamente hasta el vehículo que habían aparcado cerca de la vivienda. Finalmente, y antes de que los individuos se introdujeran en el vehículo que conducía el tercer varón, fueron interceptados in fraganti, procediéndose a la detención de todos ellos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y otro de integración en grupo criminal.

Uno de los agentes observó como el individuo que conducía, justo antes de ser detenido, se desprendió de la mochila negra de tela que habían cogido previamente de un maletero para abrir la puerta del inmueble. No obstante, fue recuperada allí mismo por los agentes.

Los agentes recuperaron 9.600 euros en billetes fraccionados, un gran número de objetos personales de gran valor, joyas, relojes, colonias y gafas de marca.

De los registros practicados al grupo criminal, tanto en los domicilios como en los vehículos utilizados para perpetrar los robos, se les intervinieron una gran cantidad de juegos de llaves o herramientas decodificadoras, llaves maestras y otros objetos utilizados por los presuntos autores para la apertura de todo de cerraduras, así como otras herramientas para realizar la técnica de “impresioning”. También se ha intervenido dinero en efectivo, así como prendas y mochilas de las empresas que simulaban.

Uno de los investigados estaba involucrado en estafas en la península donde se efectuaron transferencias bancarias a sus cuentas.

Finalmente los agentes han procedido a la detención de siete personas, seis colombianos y un español, como presuntos autores de los hechos. Cuatro de ellos ingresaron en prisión tras ser puestos a disposición judicial.

La investigación continúa abierta ya que no se descartan nuevas detenciones.