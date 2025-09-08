Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian a un conductor que dio positivo en tres drogas distintas en Palma

Una patrulla interceptó de madrugada un vehículo que circulaba por el Camí Vell de Bunyola con las luces apagadas y de forma irregular: el hombre había consumido cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas

Los policías, junto al coche interceptado en el Camí Vell de Bunyola.

Los policías, junto al coche interceptado en el Camí Vell de Bunyola. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una patrulla de la Policía Local de Palma interceptó en la madrugada del domingo un coche que circulaba sin luces y de forma anómala. El conductor mostraba síntomas de encontrarse bajo la influencia de las drogas. Cuando los agentes le sometieron a las prubas dio positio en cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas. El hombre fue denunciado y su vehículo, retirado con una grúa.

Según informan desde la Policía Local de Palma, sobre las siete de la mañana, cuando todavía era noche cerrada, una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (Ecop) observó un vehículo que circulaba de forma anómala y con las luces apagadas por el Camí Vell de Bunyola. Cuando los policías le interceptaron, notaron en el conductor síntomas de que podía encontrarse bajo la influencia de algún estupefaciente, por lo que le sometieron a las pruebas de deteccion.

El hombre dio positivo en tres drogas distintas: cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas. Fue denunciado por una infracción contra la seguridad vial y su vehículo, retirado con una grúa.

Desde la Policía Local destacan que la ingesta de estas sustancias supone una "bomba de relojería" al volante, que pone en peligro la vida del conductor y la del resto de usuarios de las vías.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo
  2. Adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
  3. La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma
  4. Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
  5. Oportunidad en Palma de Mallorca: precioso piso con terraza, piscina y a un paso de la playa
  6. El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
  7. La misteriosa muerte de Yago Campos, el influencer y modelo de 25 años que ha sido encontrado en un resort de lujo de Mykonos
  8. Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller

Denuncian a un conductor que dio positivo en tres drogas distintas en Palma

Denuncian a un conductor que dio positivo en tres drogas distintas en Palma

Desarticulada en Palma una banda de ladrones de casas que podía abrir cualquier cerradura de seguridad

Desarticulada en Palma una banda de ladrones de casas que podía abrir cualquier cerradura de seguridad

La Policía Local de Palma intercepta tras una persecución a tres chicos que circulaban en dos motos robadas

La Policía Local de Palma intercepta tras una persecución a tres chicos que circulaban en dos motos robadas

Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo

Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo

Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Detenido por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado de Palma en una discusión por 10 euros

Detenido por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado de Palma en una discusión por 10 euros

Un asesinato, dos meses de angustia y muchas incógnitas

Un asesinato, dos meses de angustia y muchas incógnitas
Tracking Pixel Contents