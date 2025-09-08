Denuncian a un conductor que dio positivo en tres drogas distintas en Palma
Una patrulla interceptó de madrugada un vehículo que circulaba por el Camí Vell de Bunyola con las luces apagadas y de forma irregular: el hombre había consumido cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas
Una patrulla de la Policía Local de Palma interceptó en la madrugada del domingo un coche que circulaba sin luces y de forma anómala. El conductor mostraba síntomas de encontrarse bajo la influencia de las drogas. Cuando los agentes le sometieron a las prubas dio positio en cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas. El hombre fue denunciado y su vehículo, retirado con una grúa.
Según informan desde la Policía Local de Palma, sobre las siete de la mañana, cuando todavía era noche cerrada, una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (Ecop) observó un vehículo que circulaba de forma anómala y con las luces apagadas por el Camí Vell de Bunyola. Cuando los policías le interceptaron, notaron en el conductor síntomas de que podía encontrarse bajo la influencia de algún estupefaciente, por lo que le sometieron a las pruebas de deteccion.
El hombre dio positivo en tres drogas distintas: cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas. Fue denunciado por una infracción contra la seguridad vial y su vehículo, retirado con una grúa.
Desde la Policía Local destacan que la ingesta de estas sustancias supone una "bomba de relojería" al volante, que pone en peligro la vida del conductor y la del resto de usuarios de las vías.
