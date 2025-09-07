Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Detenido el supuesto autor del atropello mortal, quien conducía bajo los efectos de las drogas

El vehículo implicado en el atropello, en el lugar de los hechos.

El vehículo implicado en el atropello, en el lugar de los hechos. / AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

EP

Ibiza

Una de las tres mujeres que ha sido atropellada la mañana de este domingo en la zona de ss Puetó, entre los municipios de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, ha fallecido.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, según ha informado el SAMU 061.

Los sanitarios han atendido a las tres víctimas y han trasladado a dos de ellas a la Clínica Vila y a una al Hospital de Can Misses. Una ha ingresado en estado crítico, otra en estado grave y la tercera en estado leve.

Finalmente, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sant Josep, una de ellas ha acabado falleciendo.

El autor del atropello, detenido

La Policía Local del municipio ha detenido al supuesto autor del atropello, un hombre de nacionalidad irlandesa que conducía un todoterreno bajo los efectos de las drogas.

Existen indicios, según las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento, de que el sospechoso había consumido óxido nitroso instantes antes del accidente. Se le imputan delitos de conducción bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves.

En las próximas horas se extraerán los datos de la centralita del vehículo para obtener información sobre el momento de los hechos. La Policía Local está trabajando de la mano de la Guardia Civil en la investigación.

Noticias relacionadas y más

La colaboración ciudadana y la gran afluencia de personas que había en la zona en el momento del siniestro ha facilitado la localización de testimonios e imágenes.

TEMAS

  1. Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
  2. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  3. Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
  4. Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
  5. Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
  6. La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma
  7. Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
  8. Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas

Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo

Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo

Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Detenido por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado de Palma en una discusión por 10 euros

Detenido por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado de Palma en una discusión por 10 euros

Un asesinato, dos meses de angustia y muchas incógnitas

Un asesinato, dos meses de angustia y muchas incógnitas

Tres heridos en un accidente con cinco coches implicados en la Vía de Cintura

Tres heridos en un accidente con cinco coches implicados en la Vía de Cintura

Un joven y un menor de edad, detenidos cuando robaban en un concesionario de coches en Palma

Un joven y un menor de edad, detenidos cuando robaban en un concesionario de coches en Palma

Detenido por violaciones a su hermanastra durante cuatro años en Palma

Detenido por violaciones a su hermanastra durante cuatro años en Palma
Tracking Pixel Contents