Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo

Dos hombres españoles de 27 y 36 años han muerto y otras cuatro personas han resultado heridas de gravedad esta madrugada en un accidente de tráfico entre Manacor y Porto Cristo. Según las primeras pesquisas, uno de los vehículos ha invadido el carril destinado al sentido contrario.

El siniestro ha ocurrido al filo de la una de la madrugada en el kilómetro 9 de la carretera MA-4020, informa el 061. Varias llamadas han alertado de que se había producido un choque frontal entre dos vehículos y que seis personas habían resultado heridas. También han acudido al lugar dotaciones de los Bombers de Mallorca, patrullas de la Guardia Civil y la Policía de Manacor

El Ib-Salut ha movilizado cuatro ambulancias del 061 y otras dos privadas, así como a efectivos del PAC de Felanitx. También han acudido al lugar patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Manacor, así como efectivos de Protección Civil. Los equipos de emergencias han comprobado que en los vehículos implicados, un Volkswagen y un BMW, viajaban seis personas que habían resultado heridas de gravedad. Los bomberos han rescatado a una de las víctimas, que estaba atrapada en uno de los automóviles.

La Guardia Civil ha confirmado que dos de ellas han fallecido, mientras las otras cuatro han sido trasladadas a diversos hospitales. Los agentes han puesto en marcha una investigación para esclarecer en qué circunstancias se ha producido la colisión. De acuerdo con las primeras pesquisas, el BMW habría invadido el carril destinado al sentido contrario, posiblemente durante un adelantamiento.