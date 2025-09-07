Detenido por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado de Palma en una discusión por 10 euros

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, senegalés de 45 años, por amenazar de muerte a la encargada de un supermercado en una discusión por 10 euros. El acusado exigía que le devolvieran el importe de una recarga de teléfono móvil que, según decía, no se había tramitado correctamente.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde en un supermercado de la barriada de sa Indioteria. Una patrulla se desplazó al establecimiento tras recibir un aviso que alertaba de que una persona estaba alterando el orden. Según explicó la encargada del local, un cliente exigía la devolución del importe de una recarga telefónica de 10 euros, alegando que no se había realizado correctamente. A pesar de que le mostraron los registros que confirmaban la operación, el hombre reaccionó de forma violenta.

Los agentes intentaron mediar, pero el individuo mantuvo una actitud agresiva, desobedeciendo sus órdenes. Tras comprobar de nuevo en su propio teléfono que la recarga era correcta, el hombre persistió en su reclamación.

Al ser advertido de que si no deponía su actitud podía incurrir en un delito de desobediencia, amenazó a viva voz con regresar al supermercado para matar a la empleada, repitiendo la amenaza delante de los policías. El hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de amenazas y la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.