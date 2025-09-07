Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por robar joyas valoradas en más de 20.000 euros en la casa donde trabajaba como limpiadora. La sospechosa se habría adueñado de numerosas alhajas y otros objetos de valor a lo largo de más de una década.

El Grupo de Hurtos de la Comisaria de distrito Centro de la Policía Nacional inició la investigación tras la denuncia presentada por los dueños de la vivienda. Según explicaron, la acusada llevaba trabajando en su domicilio como empleada de limpieza desde el año 2012. Los denunciantes contaron que era una mujer de su total confianza, que tenía llaves del domicilio y que en su horario laboral siempre se quedaba sola en el inmueble.

Los investigadores consiguieron recuperar 32 piezas de joyas de diferentes tipologías, materiales y formas, así como monedas de oro conmemorativas y otros objetos, todo valorado en 20.000 euros. Los policías centraron sus pesquisas en los movimientos que la acusada pudiera haber realizado, dado el gran número de piezas sustraídas. Así, comprobaron que vendía los efectos robados a otras personas.

Tras realizar diversas gestiones, la Policía detuvo a la acusada como presunta autora de un delito continuado de hurto.