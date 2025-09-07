Un asesinato, dos meses de angustia y muchas incógnitas

Dos meses. Es el tiempo que estuvo desaparecida Matilde Muñoz. Esta vecina de Palma de 72 años, antigua azafata de la desaparecida aerolínea Spantax, fue asesinada el 2 de julio en el hotel donde se alojaba, en la turística isla indonesia de Lombok. Tras dejar de tener noticias suyas, su familia y allegados iniciaron una campaña hasta que consiguieron implicar a la Embajada y presionar a la Policía del país, que finalmente localizó el lugar donde estaba enterrado el cadáver y arrestó a dos sospechosos el pasado 30 de agosto. La mataron para robarle unos tres millones de rupias indonesias, 156 euros al cambio. La Policía dice que en principio no hay más implicados en el crimen, pero los familiares señalan a los dos responsables del hotel, que trataron de entorpecer la investigación.

Matilde Muñoz llevada desde mediados de junio alojada en el hotel Bumi Aditya, un establecimiento de bajo rango con habitaciones en bungalows en la turística isla indonesia de Lombok. La exazafata de Spantax dedicaba su pensión y el alquiler de su piso en Cala Major a viajar sola durante largas temporadas por India, Indonesia y Tailandia. Según la confesión de los presuntos autores del crimen, un trabajador y un exempleado del hotel, sobre las tres de la madrugada del 2 de julio entraron en su habitación para robar y, al verse sorprendidos por ella, la asfixiaron. La Policía sostiene que la mataron intencionadamente, conscientes de que podría identificarles. El hotel acumulaba muy malas críticas por los continuos robos a los clientes. Los asesinos se llevaron tres millones de rupias, 156 euros al cambio. Envolvieron el cadáver en una sábana y lo escondieron en un sótano del hotel, un cuarto lleno de desechos donde está el generador.

En los días siguientes al asesinato la familia de Matilde se sorprende cuando deja de contestar a sus llamadas. La mujer había quedado con unos amigos argentinos para verse en Lombok esos días, pero cuando llegan no la encuentran. Los allegados contactan con el hotel y la responsable les dice que la vio por última vez el 1 de julio, cuando se iba a nadar a la playa. El 6 de julio les envía un pantallazo de un mensaje de su móvil en el que dice que se ha ido a Laos. Los familiares sospechan porque Matilde hablaba muy bien inglés y el mensaje está mal escrito. Inician los contactos con la embajada española. La familia se quejó posteriormente de la escasa colaboración mostrada por los funcionarios.

La Policía Indonesia ha detenido a dos personas por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz / EFE

Ante la falta de noticias, los allegados a Matilde se coordinan en redes sociales para presionar a las autoridades para que la busquen. El 28 y el 30 de julio sus familiares denuncian la desaparición ante los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. El 13 de agosto la Policía indonesia inicia una investigación. El 15 de agosto se publica la primera noticia: «Investigan la desaparición de una vecina de Palma en Indonesia».

En las dos semanas siguientes los acontecimientos se precipitan. La Policía de Indonesia confirma que la mujer no ha salido de la isla de Lombok. El 23 de agosto encuentran en un vertedero donde arrojan las basuras del hotel la ropa y efectos personales de Matilde, pero no su teléfono. El rastro del móvil permite detener el 30 de agosto a los dos sospechosos del crimen. Se trata de un trabajador y un exempleado del hotel, de unos treinta años. Tras ser interrogados, confiesan que asfixiaron a la mujer cuando les sorprendió robando en su habitación y conducen a los agentes al lugar donde está enterrado el cuerpo, una playa a apenas un kilómetro del hotel. Los sospechosos dicen que movieron cuatro veces el cadáver. Tras el crimen lo dejaron cuatro días en el cuarto del generador del hotel. Luego lo llevaron a la parte trasera del establecimiento, después a una parcela cercana, y finalmente, el 24 de agosto, lo llevaron en moto hasta la playa, y lo enterraron.

Por ahora la Policía indonesia mantiene que no hay más sospechosos que los dos detenidos, pero la familia de Matilde señala también a los dos encargados del hotel, que trataron de entorpecer la investigación con el falso mensaje y llevaron a los agentes a realizar un registro a una habitación que no era la suya.