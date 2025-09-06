Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos en un accidente con cinco coches implicados en la Vía de Cintura

El siniestro ha provocado importantes retenciones

Policías, bomberos y sanitarios, en el lugar del siniestro.

Policías, bomberos y sanitarios, en el lugar del siniestro. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Tres personas han resultado heridas esta mañana en una colisión con cinco vehículos implicados en la Vía de Cintura. El siniestro ha provocado importantes retenciones en la zona y tanto la Policía Local como la Guardia Civil, el 061 y los Bombers de Palma se han movilizado.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencias, el siniestro ha ocurrido hacia las diez y media de la mañana en sentido Andratx y a la altura de la salida hacia Son Hugo y Son Oliva. Por causas que están siendo investigadas, cinco coches han colisionado y tres de sus ocupantes han resultado heridos de carácter leve.

Tras el choque, de uno de los vehículos ha empezado a salir humo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos. Los agentes se han desplegado por la zona para regular el tráfico, ya que el siniestro ha generado un importante colapso.

