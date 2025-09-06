Un policía fuera de servicio intercepta a un conductor ebrio en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma que estaba fuera de servicio interceptó hace unos días a un conductor ebrio en el centro de Palma. El funcionario, que se dirigía a su puesto de trabajo, detectó que el vehículo del sospechoso realizaba maniobras peligrosas y acabó reteniéndolo. El conductor, un joven español de 25 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia y está acusado de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto poco después de las cinco y media de la madrugada. Un agente fuera de servicio, adscrito a la Unidad de Intervención Inmediata (UII), y que se dirigía a su lugar de trabajo, observó que un turismo realizaba una maniobra antirreglamentaria en la Vía de Cintura. Estuvo a punto de chocar contra otro automóvil, tras lo que continuó la marcha a una velocidad excesiva y en zigzag.

El policía siguió al infractor por varias calles del centro de Palma, comprobando que no respetaba la señalización. Finalmente, consiguió interceptarlo en un semáforo de la avenida Alemanya, donde se identificó como agente de la Policía Local de Palma. Al hablar con el conductor, apreció síntomas evidentes de embriaguez, que el propio implicado reconoció. Por ello, se solicitó a través de la Base del 092 la presencia de una unidad para realizar la prueba de alcoholemia.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se personó en el lugar. El conductor se sometió voluntariamente a la prueba, que arrojó un resultado positivo de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más del triple del máximo permitido.

Los agentes le comunicaron su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y le informaron de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado. Además, inmovilizaron el vehículo en el depósito municipal, y quedó a disposición de su propietario.