Un joven y un menor de edad, detenidos cuando robaban en un concesionario de coches en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un joven y un menor de edad como presuntos autores de un robo con fuerza en un concesionario de vehículos, un robo en un establecimiento y otro robo con fuerza en interior de vehículo.

El pasado miércoles en la madrugada, dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) sorprendieron in fraganti a cuatro jóvenes en el interior de un concesionario de coches en un polígono industrial de la ciudad. Los chicos accedieron a las instalaciones de la empresa tras forzar la barrera de entrada y una vez dentro se hicieron con llaves de diversos vehículos.

Robaron ocho llaves de vehículos y cuando salían del recinto fueron sorprendidos por una patrulla de la Policía Nacional. Al ver a los agentes, los jóvenes tiraron las llaves de los vehículos y se dispersaron para escapar. Los policías pudieron interceptar a dos de ellos.

Los funcionarios comprobaron que en la empresa había una furgoneta forzada con una caja de herramientas abierta. Los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en el concesionario, así como en otro establecimiento.

La investigación del Grupo de Robos sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Se da la circunstancia que uno de los detenidos ya fue arrestado por el robo producido en concesionarios semanas atrás.