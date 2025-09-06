Una filtración de la investigación precipitó la operación contra el blanqueo y el narcotráfico en Mallorca

La operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero de la droga en Mallorca tuvo que adelantarse por una filtración. La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia a principios de agosto de que los supuestos cabecillas de la organización, el abogado Gonzalo Márquez y el líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, habían sido alertados de la investigación sobre sus actividades presuntamente delictivas, explican fuentes policiales. Esta revelación precipitó los acontecimientos y llevó a los agentes a adelantar los primeros arrestos y registros, previstos inicialmente para varias semanas después, y a detener también a Faustino Nogales, exjefe antidroga de la Policía Nacional. Los tres están en prisión desde entonces. La operación se ha saldado ya con casi medio centenar de detenidos. De los 16 arrestados en la última fase, desarrollada esta semana, siete fueron encarcelados ayer por orden judicial. La causa sigue bajo secreto de sumario y las mismas fuentes señalan que está ya prácticamente cerrada.

La operación, bautizada como 'Manso, Primo-Enroque Bal', comenzó a principios de 2024. Desde entonces, un equipo conjunto de policías nacionales y guardias civiles se dedicó a investigar las actividades de Milojevic -condenado en 2022 por narcotráfico- y su abogado. Las pesquisas revelaron, según consta en las resoluciones judiciales del caso, que ambos estaban al frente de una organización dedicada a traficar con grandes partidas de drogas y lavar a través de un entramado societario los enormes beneficios obtenidos. Durante la investigación, los agentes encargados del caso detectaron la supuesta implicación de Nogales, que durante años dirigió el grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional y estaba ahora destinado en las patrullas de Seguridad Ciudadana. Los investigadores descubrieron diversos contactos entre el policía y Milojevic, quien llegó a decirle que había encontrado balizas de seguimiento en uno de sus vehículos.

Tras casi dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil preparaban ya la fase de explotación de la investigación y tenían previsto practicar las primeras detenciones en septiembre u octubre. Pero una filtración les llevó a adelantar precipitadamente el operativo. El pasado 8 de agosto, según consta en el expediente del caso, Nogales envió a un familiar suyo a ver a Milojevic para anunciarle que estaba siendo investigado por blanqueo. De ahí que tres días después, el 11 de agosto, Milojevic, Márquez y Nogales -que cambió su teléfono móvil en esas mismas fechas- fueran detenidos en la primera fase del operativo. El origen de esta revelación está siendo analizado, apuntan las fuentes consultadas. Las pesquisas vinculan a la organización con dos grandes alijos de 675 kilos de cocaína y otros 200 de hachís incautados en los últimos meses y señalan al abogado como el arquitecto de un entramado societario con el que blanquear el dinero de la droga, con planes de comprar hoteles como método de lavado.

En total son ya 46 las personas detenidas en las cuatro fases de la operación realizadas en prácticamente toda Mallorca. La última se saldó con el arresto de 16 sospechosos en Palma, Manacor y Llucmajor. Estos acusados eran, apuntan las fuentes, los distribuidores al por menor de la droga de la red en diferentes puntos de venta. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad por los propios investigadores y los otros 12 pasaron ayer a disposición judicial. Fueron conducidos a los juzgados de Vía Alemania en un autobús de la Guardia Civil y a lo largo de la mañana comparecieron ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, encargado de la macrocausa. El magistrado acordó ya por la tarde el ingreso en prisión provisional de siete de ellos y dejó en libertad a los otros cinco.