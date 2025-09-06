Detenido por violaciones a su hermanastra durante cuatro años en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven acusado de violar varias veces a su hermanastra, que era menor de edad, a lo largo de cuatro años. El sospechoso está acusado de un delito de agresión sexual.

Según ha informado hoy la Policía Nacional, el caso salió a la luz a finales del mes de agosto. La víctima, todavía menor de edad, contó a un familiar que había sido agredida sexualmente por su hermanastro, el hijo de la pareja de su padre entre 2019 y 2023. La adolescente explicó que el acusado le había realizado tocamientos y la había obligado a que ella se los hiciese a él. También fue forzada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Según dijo, todos estos episodios se habían sucedido durante cuatro años y no había denunciado los hechos antes porque al ser ella pequeña pensó que era algo normal, ya que se fiaba del joven.

Al conocer lo ocurrido, la familiar alertó a la madre y esta se dirigió a un centro hospitalario para que su hija fuera examinada y se activara el Protocolo Marco Interdisciplinar de Actuaciones en casos de Maltrato Infantil en las Islas Baleares. Posteriormente, se dirigieron a la Jefatura Superior de Policía Nacional para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y gracias al testimonio de la menor pudo identificar al hombre. Horas más tarde, el acusado fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.