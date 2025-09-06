Condenado a seis meses por exhibirse ante dos niñas en la Colònia de Sant Pere, en Mallorca

Un hombre de 29 años ha sido condenado a seis meses de prisión por exhibirse desnudo ante dos niñas de trece y quince años en la playa de sa Canova, en la Colònia de Sant Pere, en Artà. El individuo se acercó a las menores y mientras se tocaba los genitales les preguntó: "¿Queréis jugar conmigo?".

El juicio se celebró ayer por la mañana en uno de los juzgados de Vía Alemania, en Palma. El acusado reconoció los hechos y aceptó una condena de seis meses de prisión, la prohibición de ejercer cualquier oficio relacionado con menores durante tres años y el pago de una indemnización de 2.000 euros para cada una de ellas.

Los hechos, reconocidos por el condenado, ocurrieron el 16 de agosto de 2023 a la ocho y media de la tarde, en la playa de sa Canova. El hombre, que iba completamente desnudo, se acercó a las dos chicas, que se habían alejado del resto de personas que había por la zona. Se puso delante de ellas y mientras se tocaba los genitales les dijo: "Hola, ¿qué tal? ¿Queréis jugar conmigo?". Las menores le dijeron que no y se marcharon rápidamente de allí, totalmente conmocionadas.

El tribunal considera al hombre responsable de un delito de exhibición obscena ante menores de edad. El fiscal solicitaba un año de prisión para él, una pena que tras llegar a un acuerdo de conformidad se ha reducido a la mitad. La sentencia es firme.