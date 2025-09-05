Prisión para siete detenidos en la última fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca

El juez de Palma que investiga la macrocausa contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Mallorca ha acordado esta tarde el ingreso en prisión provisional de siete detenidos en la cuarta fase de la operación. Los otros siete arrestados han quedado en libertad, varios de ellos con medidas cautelares.

Esta última redada fue llevada a cabo el pasado miércoles por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en varios puntos del centro de Palma, así como en Manacor y Llucmajor. Según fuentes de la investigación, los detenidos formarían parte del escalafón más bajo de la red, dedicados a gestionar puntos de venta que se abastecían de los estupefacientes de la organización.

Dos de los detenidos quedaron en libertad horas después y los otros 12 han sido conducidos esta mañana a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, a bordo de un autobús de la Guardia Civil. Más de medio centenar de allegados han esperado durante horas en las inmediaciones del edificio para conocer el destino de los sospechosos. Uno de ellos ha sufrido una indisposición cuando se encontraba en los calabazos. Tras ser examinado por un médico forense y un equipo del 061, que ha acudido a los juzgados en una ambulancia, se ha descartado su traslado a un centro médico al concluir que su estado no era grave.

A lo largo de lo mañana, los doce detenidos han comparecido ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, encargado de la investigación. Todos se han acogido a su derecho a no declarar. El magistrado ha acordado finalmente el ingreso en prisión de siete de ellos, que han sido trasladados al centro penitenciario también a bordo del autobús de la Guardia Civil. Los otros cinco encausados han salido en libertad y han sido recibidos con vítores y aplausos por parte de sus familiares.

Operación 'Manso, Primo-Enroque Bal'

La operacion 'Manso, Primo-Enroque Bal' llevaba cerca de dos años gestándose por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que unieron sus fuerzos para destapar una compleja organización de narcotraficantes que estarían blanqueando los enormes beneficios que obtenían con la introducción en España de grandes partidas de droga y que, según los investigadores, tenía una gran capacidad de infiltración en los cuerpos policiales. Finalmente, estalló el pasado 11 de agosto con la detención de una decena de personas , entre ellas los presuntos cabecillas de la organización: Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y el abogado Gonzalo Márquez. También fue arrestado y enviado a prisión el que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, el inspector Faustino Nogales.

El pasado 26 de agosto cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos este pasado viernes, día 29. La organización, según los investigadores, introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.

En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.