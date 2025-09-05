Intervienen tres contenedores de prendas en una nueva redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

La Policía Local de Palma llenó tres contenedores con las prendas intervenidas el pasado jueves en una nueva redada contra la venta ilegal en la zona de Dalt Murada y s'Hort del Rei. Los agentes instruyeron también un informe judicial por un presunto delito contra la propiedad industrial, por la venta de artículos de marca falsificados. Durante este verano la Policía Local ha realizado varias operaciones en la zona, donde cada día se concentran decenas de vendedores ambulantes.

Según informa la Policía Local de Palma, durante la mañana del jueves se llevó a cabo un amplio operativo contra la venta ambulante no autorizada en las zonas de s’Hort del Rei, Dalt Murada y la plaza de la Reina. La actuación se saldó con la intervención de tres contenedores de mercancía, el levantamiento de dos actas de denuncia y un informe penal.

En la operación, realizada dentro del operativo especial de verano Setur 2025, participaron un total de 37 agentes de distintas unidades especializadas como el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), la División de Seguridad Vial (DSV), la División de Seguridad Ciudadana (DSC), la Patrulla Verde, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) y la Unidad de Drones (UDROP), que ofreció apoyo aéreo.

Un camión con parte de las prendas intervenidas en la operación. / Policía Local de Palma

Durante el dispositivo, varios vendedores ambulantes, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el género expuesto. Se intervino una gran cantidad de mercancía, principalmente camisetas deportivas, bolsos y complementos, con los que se llenaron tres contenedores. Por uno de los casos, se instruyó además un informe judicial por un presunto delito contra la propiedad industrial.