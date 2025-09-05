Dos heridos en una colisión frontal de dos coches cerca de Alcúdia
El accidente ha provocado grandes retenciones hasta que los vehículos implicados han sido retirados
Dos personas han resultado gravemente heridas en una colisión frontal de dos coches en la carretera Ma-13, cerca de Alcúdia. Las víctimas han sido evacuadas en ambulancia a un hospital. El siniestro ha provocado grandes retenciones hasta que los vehículos han sido retirados y se ha normalizado la circulación.
Según informan desde la Policía Local de Alcúdia, el siniestro se ha producido sobre las cuatro y veinte de la tarde en la carretera Ma-13 (Palma-Alcúdia), cerca de la rotonda de Can Bisanyes. Dos coches han chocado frontalmente y los dos ocupantes han sufrido heridas graves y han sido evacuados en ambulancia a un hospital.
En el siniestro han intervenido patrullas de la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la circulación mientras los servicios sanitarios atendían a las víctimas y se retiraban los vehículos implicados. El siniestro ha provocado grandes retenciones.
