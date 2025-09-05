Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos en una colisión frontal de dos coches cerca de Alcúdia

El accidente ha provocado grandes retenciones hasta que los vehículos implicados han sido retirados

Los dos vehículos que han chocado frontalmente en Alcúdia.

Los dos vehículos que han chocado frontalmente en Alcúdia. / Policía Local de Alcúdia

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dos personas han resultado gravemente heridas en una colisión frontal de dos coches en la carretera Ma-13, cerca de Alcúdia. Las víctimas han sido evacuadas en ambulancia a un hospital. El siniestro ha provocado grandes retenciones hasta que los vehículos han sido retirados y se ha normalizado la circulación.

Según informan desde la Policía Local de Alcúdia, el siniestro se ha producido sobre las cuatro y veinte de la tarde en la carretera Ma-13 (Palma-Alcúdia), cerca de la rotonda de Can Bisanyes. Dos coches han chocado frontalmente y los dos ocupantes han sufrido heridas graves y han sido evacuados en ambulancia a un hospital.

Uno de los coches siniestrados.

Uno de los coches siniestrados. / Policía Local de Alcúdia

En el siniestro han intervenido patrullas de la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la circulación mientras los servicios sanitarios atendían a las víctimas y se retiraban los vehículos implicados. El siniestro ha provocado grandes retenciones.

