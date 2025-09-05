Dos heridos en una colisión frontal de dos coches cerca de Alcúdia

Dos personas han resultado gravemente heridas en una colisión frontal de dos coches en la carretera Ma-13, cerca de Alcúdia. Las víctimas han sido evacuadas en ambulancia a un hospital. El siniestro ha provocado grandes retenciones hasta que los vehículos han sido retirados y se ha normalizado la circulación.

Según informan desde la Policía Local de Alcúdia, el siniestro se ha producido sobre las cuatro y veinte de la tarde en la carretera Ma-13 (Palma-Alcúdia), cerca de la rotonda de Can Bisanyes. Dos coches han chocado frontalmente y los dos ocupantes han sufrido heridas graves y han sido evacuados en ambulancia a un hospital.

Uno de los coches siniestrados. / Policía Local de Alcúdia

En el siniestro han intervenido patrullas de la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la circulación mientras los servicios sanitarios atendían a las víctimas y se retiraban los vehículos implicados. El siniestro ha provocado grandes retenciones.