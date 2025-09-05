La Guardia Civil recupera 200.000 euros sustraídos mediante una estafa informática en Mallorca

"Man in the Middle" (Hombre en el Medio). Es el nombre que recibe una estafa informática en la que los delincuentes consiguen interceptar los correos entre dos empresas, y suplantar a una de las partes, que debe recibir el dinero de una transacción. Es lo que ocurrió recientemente en Mallorca, cuando una organización contactó con el responsable de una compañía haciéndose pasar por su contable y le indicó que habían cambiado la cuenta en la que debía ingresar una serie de pagos. De esta manera se hicieron con 200.000 euros. Sin embargo, la rápida intervención de los expertos de la Guardia Civil en este tipo de delitos ha conseguido bloquear la cuenta de los estafadores y la víctima ha recuperado su dinero.

Segun informa la Guardia Civil, la estafa comenzó a gestarse cuando la víctima, responsable de una empresa radicada en la isla, recibió un correo que simulaba proceder del contable con el que trabajaba, que le indicaba que habían cambiado la cuenta bancaria en la que tenía que realizar una serie de pagos.

Unos días después la víctima realizó una transferencia de 200.000 euros a la nueva cuenta que le habían indicado. Ese mismo día tuvo conocimiento de que el dinero no había llegado al destinatario real, y se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa, por lo que presentó de inmediato una denuncia ante la Guardia Civil.

Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) iniciaron gestiones rápidamente, lo que les permitió confirmar que los estafadores todavía no habían movido el dinero de la cuenta fraudulenta y pudo ser bloqueado. La víctima pudo así recuperar su dinero.

Desde la Guardia Civil insistió en la necesidad de denunciar cuanto antes este tipo de delitos, para que sus agentes puedan bloquear estas cuentas antes de que los estafadores transfieran el dinero a otras entidades y se les pierda la pista.

En los últimos años han proliferado este tipo de estafas, por lo que los investigadores aconsejan implementar procesos de doble verificación en las empresas. En el caso de recibir un mensaje por correo de un proveedor que informa del cambio de una cuenta en la que deben ingresar un pago, es conveniente confirmarlo por otra vía, como una llamada telefónica.