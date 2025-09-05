Los detenidos en la cuarta fase de la operación contra la trama de blanqueo y narcotráfico en Mallorca

Los detenidos en la cuarta fase de la operación ‘Manso, Primo, Enroque-Bal' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico han pasado a disposición judicial a primera hora de la mañana entre fuertes medidas de seguridad.

El miércoles, decenas de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplegaron por distintos puntos del centro de Palma, y en los municipios de Manacor y Llucmajor en la que fue la cuarta fase de la bautizada operación '‘Manso, Primo, Enroque-Bal'. El dispositivo se saldó con la detención de 14 personas relacionadas con la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Operación 'Manso, Primo-Enroque Bal'

La operacion 'Manso, Primo-Enroque Bal' llevaba cerca de dos años gestándose por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que unieron sus fuerzos para destapar una compleja organización de narcotraficantes que estarían blanqueando los enormes beneficios que obtenían con la introducción en España de grandes partidas de droga y que, según los investigadores, tenía una gran capacidad de infiltración en los cuerpos policiales. Finalmente, estalló el pasado 11 de agosto con la detención de una decena de personas , entre ellas los presuntos cabecillas de la organización: Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y el abogado Gonzalo Márquez. También fue arrestado y enviado a prisión el que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, el inspector Faustino Nogales.

El pasado 26 de agosto cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos este pasado viernes, día 29.

La organización, según los investigadores, introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.

En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.