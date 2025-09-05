Detenido un ladrón en el Port d' Alcúdia por robos de más de 160.000 euros

Un ladrón de origen italiano, integrante de un grupo criminal, que cometió numerosos robos por un valor de 160.000 euros ha sido detenido en el Port d'Alcúdia cuando se bajaba del ferry procedente de Ciutadella, en Menorca. Agentes de la Policía Nacional le han arrestado por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, hurto y robo con fuerza.

Su actividad delictiva más reciente la perpetró en Ciutadella. Así el pasado mes de julio, un hombre denunció que le habían roto la ventanilla trasera de su coche y le habían sustraído efectos por valor de 10.000 euros. Entre estos se encontraba cámaras de vídeo, ordenadores portátiles, drones y otros dispositivos.

El pasado mes de agosto, este delincuente volvió a las andadas. En esta ocasión su víctima fue el trabajador de una empresa de seguridad. El ladrón le sustrajo al descuido una saca que contenía 50.000 euros y que se disponía a transportar en un vehículo blindado. Esta cantidad de efectivo procedía de la recaudación de un supermercado de esta localidad menorquina.

A raíz de estos hechos delictivos tan significativos, investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Ciutadella se hicieron cargo del caso. Fruto de estas pesquisas determinaron la existencia en la isla de un grupo criminal itinerante relacionado con estos robos. Los agentes también averiguaron que el principal sospechoso de haber perpetrado estos delitos utilizaba varias identidades. Entre algunas de estas tenía reclamaciones por el robo de 60.000 euros en Gandía en el año 2022 y por sustraer más 40.000 euros en una tienda de la localidad madrileña de Alcobendas ese mismo año.

Robos en Gandía y Madrid

El robo en la localidad levantina de 2022 lo efectuaron dos personas. Los ladrones sustrajeron 60.000 euros del interior de la caja fuerte de un establecimiento aprovechando que esta se encontraba abierta. Investigadores de la Policía Nacional pudieron identificar a los delincuentes, que utilizaban identidades falsas.

Mientras que en la Comunidad de Madrid, el ahora detenido en Alcúdia robó, presuntamente, 5.000 euros de la caja fuerte de una tienda y joyas por valor de 38.000. Los investigadores de la Policía Nacional de Alcobendas también pudieron identificar a los supuestos ladrones.

Cuando los agentes de la Policía Nacional interceptaron al sospechoso en el Port d'Alcúdia, este les mostró documentación falsa con una de las identidades que utilizaba de manera fraudulenta. No obstante los policías se percataron de inmediato de la falsedad de los documentos que había proporcionado. A tenor de todo este historial delictivo, este delincuente fue detenido por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, hurto y robo con fuerza.