Los accidentes de moto se han cobrado 16 vidas en Baleares este año

Los accidentes de moto se han cobrado la vida de dieciséis personas en Baleares en lo que va de año. Estos vehículos acaparan la mayor parte de las muertes por siniestros de circulación, un 42% del total, pese a que la cifra de motos en circulación es muy inferior a la de turismos. El último de ellos se produjo ayer en el polígono de Son Oms, en Palma, donde murió un motorista al chocar contra un minibús. A lo largo de este año han fallecido un total de 38 personas en las carreteras de las islas. De ellas, once iban en coche o furgoneta, tres en bicicleta, uno en patinete eléctrico y otro circulaba en tractor. Los otros seis eran peatones que fueron atropellados.

Las cifras recopiladas por Diario de Mallorca muestran que las motocicletas copan la mayor parte de los accidentes mortales registrados en las islas a lo largo de este año. La cifra de dieciséis motoristas fallecidos supera ya el total de 2024, que se cerró con 49 muertos, de los que quince eran usuarios de vehículos de dos ruedas (un 30,6%). Los motoristas representan a lo largo de este año el mayor porcentaje de víctimas mortales, un 42%, y superan la cifra de fallecidos que iban en coches o furgonetas, once personas.

Se da la circunstancia de que en los tres primeros meses del año no hubo ni un solo accidente de moto mortal en las islas. Pero con la llegada del buen tiempo la cifra de siniestros se dispara. En abril fallecieron cuatro motoristas, en mayo otros dos, tres en junio, otros dos en julio, tres en agosto y dos más en los primeros días de septiembre. Entre junio y la primera semana de septiembre han fallecido diez usuarios de motos.

El accidente más grave se registró el pasado 31 de agosto en Eivissa, en la carretera de Santa Eulàlia. Una pareja formada por una mujer argentina y un hombre colombiano que iba en una moto falleció cuando chocaron frontalmente contra un turismo. El conductor del coche, un hombre de 58 años, dio positivo en el control de alcoholemia. Fue detenido e ingresó en prisión. En esa misma carretera, apenas diez horas antes, había fallecido una motorista de 32 años al colisionar con otro vehículo.

Entre los accidentes de coche, uno de los más graves ocurrió el l 30 de abril, en la carretera de Sant Josep, en Eivissa, donde un turismo con cuatro jóvenes se salió de la vía y chocó contra un árbol. Fallecieron dos hermanas, de 26 y 17 años, mientras que sus dos acompañantes sufrieron heridas de gravedad. El 7 de abril se produjo una colisión de dos turismos cerca de Alcúdia en la que falleció un matrimonio de 74 y 70 años.

A lo largo de estos meses han muerto tres personas que iban en bicicleta. El peor de estos siniestros ocurrió el 1 de mayo, cuando un grupo de cuatro ciclistas fueron arrollados por un autobús del TIB en la carretera de Pollença al Port. Murió uno de los deportistas, un ucraniano de 49 años, y los otros tres sufrieron lesiones graves.

Este año han fallecido seis peatones atropellados. Uno de ellos era un niño de nueve años que fue arrollado por un coche en el Passeig des Ferrocarril de Manacor el 17 de julio. El 18 de julio murió un hombre de 78 años cuando circulaba en un tractor por la carretera de Alcúdia a Pollença, y el 17 de agosto falleció un hombre de 66 años que iba en patinete en Alcúdia.