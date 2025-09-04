Tres detenidos por robar las pertenencias a turistas en la Playa de Palma
Un hombre y una mujer sustrajeron el móvil y la cartera a una mujer y un vendedor ambulante le arrebató el terminal a otra víctima
Varios amigos de una víctima retuvieron a dos presuntos ladrones, un hombre y una mujer, en la Playa de Palma por haberle sustraído el bolso con sus pertenencias. Asimismo un otro afectado denunció a un vendedor ambulante por haberle arrebatado su móvil. Agentes de la Policía Local de Palma les han detenido como presuntos autores de tres hurtos.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 30 de agosto en la Playa de Palma. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local fue alertada por una turista. Esta les hizo constar que varios amigos suyos tenían retenidos a un hombre y a una mujer, ambos españoles de 42 años, a los que acusaban de haberle sustraído el bolso. Los agentes encontraron enterrados en la arena el móvil y la cartera de la víctima, que contenía 200 euros, muy cerca de donde estaban los sospechosos. Ambos fueron detenidos por un presunto delito de hurto.
Cuando había transcurrido tan solo una media hora y a pocos metros de distancia, una patrulla de la Policía Local de Palma interceptó a un vendedor ambulante. Este estaba acusado por un hombre de robarle el móvil, valorado en unos 500 euros. El teléfono pudo ser recuperado. La víctima se percató de la sustracción gracias a la alerta de su reloj inteligente. Esta se activó al alejarse el terminal a más de diez metros de él. En el transcurso de esta actuación, otro turista se acercó a los agentes y les dijo que le había sustraído 500 euros de la cartera con el mismo método de distracción. Los agentes le intervinieron al sospechoso 70 euros entre sus pertenencias. A continuación fue detenido este joven, senegalés de 24 años, como presunto autor de dos delitos de hurto.
Traspasados
Una vez que la sala de atestados de la Policía Local de Palma instruyó los correspondientes atestados, los tres detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional. Estos se encargarán de averiguar si tenían antecedentes por delitos similares.
