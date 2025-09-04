Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprenden a un ladrón francés robando perfumes y tabaco por valor de 1.800 euros en un 'duty free' del Aeropuerto de Palma

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Son Sant Joan le han detenido por un presunto delito de hurto

Una agente de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma

Una agente de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un ladrón francés, de 34 años, fue sorprendido robando perfumes de conocidas marcas por valor de unos 1.800 euros en un 'duty free' del Aeropuerto de Palma. Tras alertar los vigilantes de seguridad del establecimiento, agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil le han detenido por un presunto delito de hurto.

Los hechos ocurrieron este miércoles en Son Sant Joan. Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el Puesto del Aeropuerto fueron alertados de que se había producido un robo por un elevado importe en un 'duty free'. Los vigilantes les comunicaron que el sospechoso era un pasajero.

A partir de este instante, los efectivos del instituto armado dieron batidas por toda la terminal para localizar al presunto ladrón. Finalmente, los agentes dieron con él. Tras identificar a este pasajero francés procedieron a registrar la bolsa que portaba. Las sospechas se confirmaron entonces por completo. En el interior portaba perfumes de conocidas martes y varios paquetes de tabaco. El valor de todo ello ascendía a unos 1.800 euros.

A disposición judicial

A continuación los agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Palma detuvieron a este pasajero francés, de 34 años, por un presunto delito de hurto. Acto seguido fue puesto a disposición judicial.

