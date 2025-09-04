Muere un motorista al chocar contra un coche en el polígono de Son Oms

Un motorista ha fallecido este jueves al chocar contra un coche en el polígono de Son Oms, en Palma. La víctima sufrió lesiones muy graves y pese a los esfuerzos de los sanitarios por reanimarle, solo se pudo certificar su muerte. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Este es el tercer accidente mortal que se registra en las carreteras de la isla esta semana

El siniestro ha ocurrido sobre las doce y veinte de la noche, cerca de la conocida discoteca Amok, cuando una moto que circulaba por el Camí de sa Síquia en dirección a la carretera de Manacor ha colisionado contra un vehículo. Inmediatamente se ha dado aviso a los servicios de emergencia y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y patrullas de la Policía Local de Palma y de la Guardia Civil de Tráfico.

Cuando han llegado los sanitarios han comprobado que el motorista había sufrido lesiones gravísimas y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a sus esfuerzos por reanimarlo, finalmente solo han podido certificar su muerte.

La Guardia Civil de tráfico ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

Tres accidentes de tráfico

Este es el tercer accidente mortal que se registra en las carreteras de Mallorca esta semana. El pasado martes sobre las siete de la mañana un coche colisionó contra la parte trasera de un camión cargado con balas de paja en el Camí de la Síquia, que une la carretera de Manacor con s'Aranjassa, en el término municipal de Palma. El conductor del turismo, un joven de 28 años, falleció en el acto, mientras que el chófer del camión sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.

Ese mismo día, un motorista de 49 años fallecía en la ambulancia que le trasladaba al hospital tras sufrir gravísimas herida en la colisión contra un minicoche en el término municipal de Capdepera