Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
La presunta agresión sexual se produjo cuando ambos familiares se alojaban en la misma habitación de un hotel al viajar a la Península
Un abuelo, residente en Mallorca, habría aprovechado un viaje a la Península con su nieta de 15 años para violarla cuando ambos se alojaban en la misma habitación de un hotel. Agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre en Palma, de 65 años, por un presunto delito de agresión sexual.
Los hechos se produjeron a finales del pasado mes de agosto. Un hombre, residente en Mallorca, decidió viajar a la Península con su nieta de 15 años. Después de cenar, ambos se alojaron en la misma habitación de un hotel. En un momento dado, el abuelo habría forzado a la menor a mantener relaciones sexuales con él. Como consecuencia de esta presunta agresión sexual, la víctima quedó estupefacta, no acertó a reaccionar y regresó a su casa.
Cuando la adolescente volvió a su domicilio, relató a su madre lo que le había sucedido con el abuelo. A continuación llamaron a los servicios sanitarios para que le asistieran. Tras acudir a un centro hospitalario, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional, donde interpusieron la correspondiente denuncia por agresión sexual.
Creyó que era una broma
Una vez que se encontraba en las dependencias policiales, la menor explicó lo que le había sucedido. Unas semanas antes, su abuelo le había enviado miles de euros y le había pagado un viaje junto a él y otros familiares. En el transcurso del mismo, el hombre envío mensajes a su nieta en los que la incitaba a mantener con él otro tipo de relación. Ella, por exceso de confianza, no acertó a reaccionar ante estas misivas y consideró que se trataría de algún tipo de broma y que no iban en serio. De hecho no les dio mayor trascendencia.
Cuando agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional recibieron dicha denuncia, abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. A partir de este momento realizaron diversas gestiones en las que se logró localizar al abuelo. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de agresión sexual con penetración a su nieta.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Al menos diez detenidos en una nueva fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Ya hay castigo para Dani Rodríguez en el Real Mallorca