Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15

Un abuelo, residente en Mallorca, habría aprovechado un viaje a la Península con su nieta de 15 años para violarla cuando ambos se alojaban en la misma habitación de un hotel. Agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre en Palma, de 65 años, por un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos se produjeron a finales del pasado mes de agosto. Un hombre, residente en Mallorca, decidió viajar a la Península con su nieta de 15 años. Después de cenar, ambos se alojaron en la misma habitación de un hotel. En un momento dado, el abuelo habría forzado a la menor a mantener relaciones sexuales con él. Como consecuencia de esta presunta agresión sexual, la víctima quedó estupefacta, no acertó a reaccionar y regresó a su casa.

Cuando la adolescente volvió a su domicilio, relató a su madre lo que le había sucedido con el abuelo. A continuación llamaron a los servicios sanitarios para que le asistieran. Tras acudir a un centro hospitalario, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional, donde interpusieron la correspondiente denuncia por agresión sexual.

Creyó que era una broma

Una vez que se encontraba en las dependencias policiales, la menor explicó lo que le había sucedido. Unas semanas antes, su abuelo le había enviado miles de euros y le había pagado un viaje junto a él y otros familiares. En el transcurso del mismo, el hombre envío mensajes a su nieta en los que la incitaba a mantener con él otro tipo de relación. Ella, por exceso de confianza, no acertó a reaccionar ante estas misivas y consideró que se trataría de algún tipo de broma y que no iban en serio. De hecho no les dio mayor trascendencia.

Cuando agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional recibieron dicha denuncia, abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. A partir de este momento realizaron diversas gestiones en las que se logró localizar al abuelo. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de agresión sexual con penetración a su nieta.