Cuarenta detenidos en Mallorca en las cuatro fases de la macrooperación contra el blanqueo del dinero del narcotráfico

Cuarenta detenidos en Mallorca es el saldo provisional de las cuatro fases de la macrooperación contra el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico. La investigación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se inició hace dos años, al detectar los supuestos vínculos del despacho en Palma del abogado Gonzalo Márquez con la banda motera United Tribuns con su líder Stefan Mijatovic a la cabeza. Sin embargo el hallazgo el pasado 9 de julio de un cargamento de 675 kilos de cocaína en un camión, procedente de ibiza, en el Puerto de Valencia precipitó la actuación y obligó a adelantar la fase de explotación de la operación Manso, Primo-Enroque Bal.

El estallido de este operativo se produjo un mes después, el pasado 11 de agosto. El epicentro de la actuación era el despacho del abogado Gonzalo Márquez en e número 8 del Paseo de Mallorca, a escasos metros de la milla de oro de Palma. Se daba la paradoja de que Márquez se presentaba como especialista en derecho mercantil, societario y experto en la prevención del blanqueo de capitales. Cuando era detenido, precisamente, por lavar, presuntamente, el dinero del narcotráfico. Sus vínculos eran muy estrechos con Stefan Milojevic, el líder de los United Tribuns en Mallorca. El cabecilla de esta banda motera, nacida y prohibida en Alemania, tenía la capacidad para mover grandes cantidades de droga y su estrecha colaboración el letrado lograba darle una apariencia de legalidad.

Sin embargo los movimientos de uno y otro eran vigilados con suma cautela por investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Las pesquisas de uno y otro Cuerpo se iniciaron de manera separada hace unos dos años. Al confluir las respectivas investigaciones surgió la denominada operación Manso, Primo-Enroque Bal. El sigilo caracterizó estas indagaciones. Hasta que el hallazgo del descomunal cargamento de 675 kilos de cocaína dentro de un camión en el Puerto de Valencia obligó a precipitar las actuaciones.

La primera fase de explotación de esta operación fue el 11 de agosto. La actuación conjunta se desplegó por Palma como por numerosas localidades de la Part Forana de Mallorca, principalmente en la comarca del Raiguer. En concreto se extendió por Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller. En estos registros, les intervinieron 11 kilos de cocaína, 1.400.000 euros y unos 200 kilos de hachís, armas de fuego y abundante munición, coches de alta gama, relojes de lujo y una moto náutica. La detención de Stefan Milojevic y Gonzalo Márquez supusieron supuso el descabezamiento de esta trama. Mientras tanto, Asuntos internos de la Policía Nacional detuvo al inspector Faustino Nogales, antiguo jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, por sus supuestos vínculos con Milojevic e informarle de las indagaciones. El policía adujo que su relación se ceñía en calidad de "confidente". No obstante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, el juez Antoni Garcias que instruye la causa bajo secreto del sumario, decretó su ingreso en prisión sin fianza. En esta etapa se produjeron diez detenciones. Mientras que tres de ellos quedaron en libertad después de pagar sendas fianzas de 10.000, 3.000 y 2.000 euros. Uno de los detenidos era un policía portuario. Este hacía una semana escasa que había ingresado y estaba aún en periodo de prueba. Su anterior profesión era camionero y en la organización se jactaban de tener "un topo" infiltrado en este Cuerpo.

Al ser puesta esta decena de detenidos a disposición judicial, el juez instructor decretó el ingreso en prisión para Stefan Milojevic y Gonzalo Márquez. El primero acusado de presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, tenencia ilícita de armas y cohecho activo. Mientras que el abogado Gonzalo Márquez ingresó en la cárcel acusado de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho activo.

"Similar a históricas mafias"

El juez instructor ya estableció una similitud de la organización criminal liderada por Milojevic y Márquez "diseñada de forma similar a históricas mafias". En concreto la asemejaba a la Camorra Napolitana, a la Mafia Siciliana y, sobre todo, a la N'Drangheta, la mafia calabresa. El funcionamiento quedó establecido en las islas. Estos cabecillas teledirigían todo este entramado desde Mallorca. Mientras que Ibiza hacia el papel de 'guardería' de la droga antes de trasladarla por barco a la Península para su presunta distribución por toda Europa.

La segunda fase de esta operación contra el blanqueo se puso en marcha el pasado 26 de agosto. Entonces dos mujeres y un hombre fueron detenidos por su presunta relación con este entramado de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Estas actuarían en calidad de testaferros de esta organización. Durante los registros intervinieron unos 90.000 euros.

Apenas tres días después, el pasado viernes 29 de agosto, se activó la tercera fase. Ese día los investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegaron una actividad frenética. Por la mañana se efectuaron media docena de detenciones en registros practicados en Palma, Sóller. Marratxí, Muro y Llucmajor. Mientras que en la jornada vespertina la actuación se trasladó a Son Banya con 11 arrestos y el desmantelamiento de otros tantos puntos de venta de droga. De acuerdo con la investigación la trama dedicada al blanqueo ejercía, presuntamente, de mayorista, al suministrarles la sustancia estupefaciente. Al ser puestos el domingo a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de tres de estos arrestados en el poblado de los 17 detenidos dicho viernes.

Cuando han transcurrido cuatro días de esta actuación, a primera hora de la mañana de este miércoles se ha producido un nuevo despliegue en la cuarta fase de explotación de la operación Manso, Primo-Enroque-Bal con al menos una decena de detenidos y 16 registros en Palma, Llucmajor y Manacor. Estos se han efectuado en Ciutat en sitios tan dispares como un céntrico edificio de Marqués de la Fuensanta, junto a la Comisaría de la Policía Local en la Plaza de España, Corea, La Soledat, es Rafal o Verge de Lluc. La sorpresiva irrupción del contingente a primera hora de la mañana, sobre las seis, ha impedido que los presuntos narcotraficantes se pudieran desprender de las sustancias estupefacientes supuestamente proporcionadas por esta organización criminal especializada en blanquear el dinero.