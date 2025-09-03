Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vecina de Palma, muerta en Indonesia

La Policía de Lombok centra la investigación del asesinato de Matilde Muñoz en los dos detenidos

Un portavoz de la comisaría afirma que «por el momento no hay más sospechosos», aunque los familiares de la víctima recuerdan los intentos de los responsables del hotel por entorpecer las pesquisas

El bungalow donde estaba la habitacion en la que Matilde Muñoz presuntamente fue asesinada.

El bungalow donde estaba la habitacion en la que Matilde Muñoz presuntamente fue asesinada. / EFE / Paloma Almoguera

Efe / X.P.

Sengiggi (Indonesia) / Palma

La Policía de Indonesia informó de que la investigación sobre el presunto asesinato de la vecina de Palma Matilde Muñoz en la isla de Lombok «continúa centrada en los dos sospechosos», un trabajador y un exempleado del hotel en el que se alojaba la víctima, que están bajo arresto en la isla. Sin embargo, la familia Matilde ha extendido sus sospechas a los dos responsables del esablecimiento, que incurrieron en numerosas contradicciones y trataron de entorpecer la investigación antes de que apareciera el cadáver.

El jefe de la Policía de Senggigi (Lombok Occidental), Putu Kardhianto, que colabora en la investigación, dijo que las pesquisas siguen abiertas, pero centradas de momento en dos únicos sospechosos. Se trata de dos hombres en la treintena: un trabajador del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba Muñoz, y un exempleado del mismo establecimiento. Ambos se encargaban de trabajos de mantenimiento. Un portavoz policial ha indicado que ninguno de ellos ha implicado a otras personas en el crimen.

Según los investigadores, Muñoz fue asesinada premeditadamente por los dos hombres en la madrugada del 2 de julio en su hotel, con intención de robarle. Le quitaron una cantidad equivalente a poco más de 150 euros.

Sin embargo, los familiares y amigos de Muñoz han transmitido sus sospechas de que puede haber otros miembros del personal del hotel implicados en el crimen. Los allegados a la fallecida detectaron desde un principio una actitud sospechosa en los dos responsables del establecimiento, que dijeron que habían recibido un mensaje de Matilde diciendo que se había ido a Laos y posteriormente intentaron confundir a los policías para que hicieran un registro en una habitación que no era la suya.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma asesinada en Indonesia.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma asesinada en Indonesia. / Efe

Posteriormente estos dos encargados, una pareja identificada como Mala y Alí, se desentendieron de lo ocurrido. Mala insistió en que vio a la española por última vez el 1 de julio por la mañana. «Se fue a la playa pero regresó pronto porque se había dejado algo en su habitación, y ya no sabemos más», apuntó. Los responsables del hotel añadieron que por las noches solo hay dos personas trabajando y que no disponen de cámaras de vigilancia.

El cuerpo de la mujer fue hallado el pasado sábado en una playa de la turística zona de Senggigi, a medio kilómetro de su hotel. De acuerdo con la investigación, había ido siendo trasladado de sitio, y en un principio estuvo escondido en un cuarto de almacenamiento del hotel.

Matilde Muñoz, de 72 años, trabajó durante años para la desaparecida compañía aérea Spantax y tenía un apartamento en Cala Major. Desde su jubilación pasaba largas temporadas viajando por países del Sudeste Asiático.

