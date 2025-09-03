Nueva redada contra el blanqueo de capitales de Guardia Civil y Policía en Mallorca
Cuarta fase de la operación 'Manso, Primo, Enroque bal' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. Desde primera hora de la mañana decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participan el en el dispositivo desplegado en los barrios de Verge del Lluc, Centro y La Soledat en Palma, y en distintos puntos de los municipios de Llucmajor y Manacor.
-------------------------------------------
Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Unos barranquistas hallan posibles restos humanos cuando descendían el Torrent de Julivert en Alcúdia
- En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Eugeni Aguiló, el economista mallorquín que desmenuzaba el turismo