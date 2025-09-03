Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva redada contra el blanqueo de capitales de Guardia Civil y Policía en Mallorca

Operativo conjunto contra el blanqueo de capitales en Palma y el Raiguer

Operativo conjunto contra el blanqueo de capitales en Palma y el Raiguer / Lorenzo Marina

Redacción Sucesos

Cuarta fase de la operación 'Manso, Primo, Enroque bal' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. Desde primera hora de la mañana decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participan el en el dispositivo desplegado en los barrios de Verge del Lluc, Centro y La Soledat en Palma, y en distintos puntos de los municipios de Llucmajor y Manacor.

